PDI-P Bersikap Kritis di Luar Pemerintahan Disambut Prabowo, Hasto Apresiasi

Pejabat PDI-P mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menilai keberadaan PDI-P di luar pemerintahan, berkorban, memberi kontribusi melalui kritik dan masukan kepada pemerintah. Ahli PDI-P berpandangan, agar aparat penegak hukum aktif mendukung kritik yang konstruktif serta tidak melakukan pembungkaman terhadap kelompok kritis demi demokrasi yang sehat

JAKARTA, KOMPAS - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menegaskan akan tetap bersikap kritis meski mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto atas sikap politik partai yang berada di luar pemerintahan.

Keterbukaan Presiden terhadap kritik pun diharapkan dimiliki aparat penegak hukum dengan tidak lagi membungkam kelompok kritis karena demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat dan kritik. Presiden Prabowo sebelum menutup pidatonya dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap PDI-P yang dinilai telah berkorban karena berada di luar pemerintahannya.

Meski ingin semua partai berada dalam koalisinya, Prabowo menghormati sikap PDI-P. Pemerintah membutuhkan pengawasan dan kontrol dari PDI-P sebagai partai penyeimbang dalam demokrasi. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026), mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menilai keberadaan PDI-P di luar pemerintahan memberi kontribusi melalui kritik dan masukan kepada pemerintah. Menurut Puan, PDI-P akan terus bersikap kritis untuk memastikan program pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

"Kritiknya adalah kritik konstruktif yang membangun, bukan kritik secara negatif, namun justru memberikan masukan yang positif," kata Puan. Puan juga menilai fungsi kontrol di parlemen tidak semata ditentukan oleh perbandingan kekuatan politik antara partai pendukung pemerintah dan partai di luar pemerintah. Menurut dia, yang terpenting ialah substansi masukan yang diberikan agar kebijakan pemerintah dapat terus diperbaiki. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengapresiasi pujian Presiden Prabowo atas sikap politik PDI-P di luar pemerintahan.

Menurut Hasto, pernyataan Presiden itu menunjukkan kesadaran bahwa demokrasi memerlukan "Ketika kesadaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, hal itu menjadi pengakuan atas pentingnya posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," ujar Hasto. Dengan demikian, PDI-P akan terus meningkatkan kualitasnya dalam menyampaikan kebijakan alternatif melalui riset atas berbagai persoalan riil yang dihadapi bangsa dan negara, termasuk tekanan perekonomian yang harus direspons oleh pemerintah.

"PDI Perjuangan akan melanjutkan kritik yang konstruktif.

Kritik berbasis data, melalui argumentasi yang jelas, lengkap dengan opsi kebijakan, serta berorientasi bagi masa depan," katanya. Hasto menepis anggapan bahwa pujian Presiden Prabowo kepada PDI-P merupakan upaya untuk melunakkan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah. Menurut dia, sikap politik PDI-P dilandasi pijakan ideologis yang menempatkan Pancasila sebagai jalan pembebasan rakyat Marhaen. Karena kesadaran sejarah itulah, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut konsisten memperjuangkan demokrasi dan berperan penting dalam agenda reformasi 1998.



"Pujian Presiden Prabowo justru diharapkan dapat 'melegalkan' dan memperkuat legitimasi bekerjanya fungsi penyeimbang dalam tata pemerintahan negara," kata Hasto. Berkaitan dengan hal itu, Hasto pun berharap, keterbukaan Presiden Prabowo terhadap kritik diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum dengan tidak lagi melakukan pembungkaman terhadap kelompok kritis.

"Demokrasi memerlukan kritik," tegasnya





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PDI-P Presiden Prabowo Subianto Papu Pertiwi Demokrasi Kelompok Kritis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berkorban di Luar Pemerintahan, Prabowo: Terima Kasih PDI-P!Pujian Prabowo dinilai sebuah langkah politik untuk menunjukkan pemerintahannya tetap ingin terlihat demokratis, terbuka, dan tidak alergi terhadap kontrol politik.

Read more »

Guntur soal Prabowo Ucap Terima Kasih: PDI-P Memang Berkorban dengan Tetap Konsisten di Luar KoalisiGuntur Romli apresiasi ucapan terima kasih Prabowo kepada PDI-P yang konsisten di luar koalisi pemerintahan demi demokrasi sehat.

Read more »

PDIP Respons Pujian Prabowo: Kami Tak Nyinyir, Tapi Tetap KritisAria Bima menegaskan PDIP tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo dengan sikap kritis demi menjaga kepentingan rakyat dan konstitusi.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Memanggil Menteri Keuangan Untuk Bersikap Tegah Pada Petugas Bea CukaiPresiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan lewat pidato keras, meminta untuk segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak 'bencus'. Diungkapkan oleh pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pernyataan keras tersebut dianggap sebagai sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi. Menurutnya, pernyataan keras tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan.

Read more »