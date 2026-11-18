PDC World Darts Championship 2026/27 dimulai 11 Desember 2026 di Alexandra Palace London. Saksikan Luke Littler mempertahankan gelar dengan tiket mulai £55.

Para pemain darts terbaik dunia akan bersaing di Alexandra Palace atau yang akrab disapa Ally Pally di London untuk musim perayaan. Kejuaraan dunia PDC World Darts Championship 2026/27 resmi dimulai pada hari Jumat, 11 Desember 2026. Acara spektakuler ini akan mencapai puncaknya dengan laga final pada Minggu, 3 Januari 2027. Pertandingan ini menghadirkan aksi intens di atas oche dengan persaingan yang semakin ketat setiap harinya.

Jadwal Pertandingan dan Istirahat Natal

Jadwal lengkap turnamen berlangsung hingga Minggu, 3 Januari 2027 di lokasi ikonik London Utara tersebut. Namun, terdapat jeda waktu istirahat panjang yang tidak ada pertandingan selama periode Natal. Pertandingan resmi akan terhenti dari tanggal 24 Desember hingga 26 Desember 2026. Selain itu, tidak ada pertandingan juga diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2026. Jeda ini memberikan waktu bagi para penggemar dan peserta untuk menikmati liburan sebelum kembali ke arena pada tahun baru.

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Rekor Kapasitas Tiket dan Mekanisme Undian

Untuk pertama kalinya, pembelian tiket resmi PDC World Darts Championship 2026/27 tidak dilakukan melalui penjualan umum berdasarkan urutan kedatangan. Seluruh persediaan tiket standar dijual melalui sistem undian yang ketat untuk memastikan keadilan akses bagi penggemar. Para pemenang undian akan menerima pemberitahuan pada akhir bulan September 2026. Tidak akan ada penjualan tiket tambahan setelah periode undian berakhir karena seluruh kapasitas telah habis. Penggemar yang belum mendapatkan tiket dapat memeriksa platform penjualan kembali resmi See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform sebagai alternatif yang sah.

Harga Tiket dan Opsi Premium di Great Hall

Kapasitas penonton mengalami peningkatan signifikan dengan jumlah tiket yang tersedia mencapai rekor 180.000. Ini disebabkan oleh penggunaan Great Hall di Alexandra Palace untuk pertama kalinya sebagai venue utama. Arena tersebut berkapasitas lebih dari 5.000 orang dan menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan aula sebelumnya. Harga tiket resmi untuk kursi tribun bertingkat dimulai dari £55. Untuk pengalaman yang lebih nyaman, tempat duduk di meja tersedia dengan harga £75. Terdapat pula paket hospitality eksklusif di 501 Club dengan harga £399. Harga tiket akan meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai titik tertinggi pada final tanggal 3 Januari 2027. Paket premium ini mencakup akses ke lounge VIP, kursi yang telah dipesan, serta makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam biaya.

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Luke Littler dan Ambisi Sejarah Tiga Gelar

Luke Littler kembali ke arena sebagai juara bertahan yang telah memenangkan dua gelar berturut-turut. Ia bertujuan untuk menjadi pemain pertama sejak Phil The Power Taylor pada tahun 2006 yang meraih gelar tiga kali berturut-turut. Ambisi Littler ini menjadi sorotan utama karena menandai potensi sejarah baru dalam olahraga darts dunia. Phil Taylor telah menjadi patokan prestasi tertinggi dalam kategori kejuaraan beruntun selama dua dekade. Pertandingan Littler melawan calon juara lain akan menentukan apakah rekor baru ini akan tercipta.

Sejarah Panjang Venue Alexandra Palace

Kejuaraan dunia PDC pernah pindah dari Circus Tavern di Purfleet ke Alexandra Palace untuk pertama kalinya pada tahun 2008. Tahun ini menandai edisi ke-20 turnamen terbesar ini digelar di lokasi London Utara tersebut. Alexandra Palace dibuka pada tahun 1873 dan awalnya dirancang sebagai pusat rekreasi, pendidikan, dan hiburan publik. Bangunan ini dijuluki sebagai istana untuk rakyat dan berfungsi sebagai padanan Crystal Palace di London Selatan. Selain darts, venue ini juga menjadi tuan rumah turnamen snooker Masters setiap bulan Januari sejak tahun 2012.

Format Pertandingan Set dan Leg

PDC World Darts Championship menggunakan format pertandingan berdasarkan sistem set untuk menentukan pemenang setiap laga. Dalam setiap set, seorang pemain harus memenangkan tiga leg untuk mengamankan kemenangan di set tersebut. Sistem ini menuntut konsistensi tinggi dan strategi yang matang dari setiap peserta. Pertandingan final pada 3 Januari 2027 akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi juara dunia tahun ini.