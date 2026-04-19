PDBN 2026 Gelar Halal Bi Halal di Puncak Bogor, Jalin Silaturahmi dan Perkuat Sinergi

Keluarga besar PDBN 2026 menggelar acara halal bi halal di Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 18 April 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antar anggota.

Keluarga besar Perkumpulan Bakti Nusa (PDBN) 2026 sukses menggelar acara halal bi halal yang meriah di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 18 April 2026. Acara yang dihadiri ratusan peserta ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

Ketua Umum PDBN, Fathan Subchi, menerima banyak ucapan selamat dan doa dari berbagai kalangan, meliputi Kepala Daerah, perwakilan perbankan, BUMD, politisi, akademisi, pengusaha, hingga para ulama dari berbagai daerah. Meskipun Fathan Subchi berhalangan hadir karena bentrok jadwal dengan keperluan penting lainnya, Sekjen PDBN, Edi Sayudi, menyampaikan permohonan maaf atas nama Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa karangan bunga, doa, dukungan materi, buah-buahan, sponsor, maupun doorprize yang disiapkan untuk lebih dari 300 peserta.

Edi Sayudi menekankan pentingnya kebersamaan dalam keluarga besar PDBN. Ia menyatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah terjadi, namun selama perbedaan tersebut ditujukan untuk kebaikan bersama dan tidak menimbulkan perpecahan, maka mari bersama bergandengan tangan untuk membangun daerah. Pernyataan ini disambut positif oleh para hadirin yang hadir dalam suasana penuh kekeluargaan. Ia juga menyoroti bahwa ketahanan terhadap potensi bencana menjadi prioritas utama, dan Satgas PRR (Pemulihan dan Rekonstruksi) dipastikan terus berupaya mengebut pemulihan infrastruktur.

Ketua Panitia, Gus Toto, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim yang telah bekerja maksimal untuk mewujudkan suasana halal bi halal yang nyaman dan menyenangkan. Ia mengakui bahwa sebagai manusia, segala upaya pasti masih memiliki kekurangan, oleh karena itu ia juga turut memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi. Dengan mengusung tema jalin silaturahmi dan perkuatan sinergi, Gus Toto berharap kehadiran para anggota dapat semakin memperkuat sinergi yang telah terjalin. Ia juga tak lupa menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ketum PDBN atas dukungan luar biasa dan donasi yang berkelanjutan untuk acara halal bi halal tahunan ini, seraya mendoakan agar semakin berkah.

Acara halal bi halal ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari PDBN dan berbagai instansi. Tampak hadir Wakil Ketua Dewan Pembina PDBN dan mantan Ketua Umum PDBN, Hariyadi Himawan; Ketua Dewan Pakar dan Litbang, Hanif Nurcholis; Wakil Bupati Karawang, Maslani; Kepala Bank Jateng Cabang Demak, Mohammad Makrifat; Ketua PGSI Demak, Suyanto; Ketum Forbis Jateng, Slamet Sutrisno; Ketua BPD HIPMI Jateng, Wulan Rudy Prasetyo; serta perwakilan dari Rektor UIN Banten. Kehadiran para tokoh ini semakin memperkaya makna dan tujuan dari acara silaturahmi tersebut.

Di tengah maraknya pemberitaan nasional, acara PDBN ini menjadi sorotan karena semangat kebersamaan dan komitmen untuk pembangunan daerah yang diusungnya. Perhelatan serupa juga terjadi di berbagai sektor lain, seperti pelaksanaan Kemala Run 2026 di Bali yang diikuti ribuan peserta dari dalam dan luar negeri, serta agenda Musyawarah Nasional III Kosgoro 1957 yang menjadi fokus utama perjuangan. Selain itu, dinamika politik juga mewarnai berita, dengan adanya peningkatan kewaspadaan di kalangan kader Partai Golkar menyusul tewasnya Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara. Kasus kriminal juga dilaporkan, seperti penangkapan pelaku curanmor di Binjai.

Di sisi lain, ada pula pernyataan keras dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) yang membantah tudingan pemecatan massal, serta kehadiran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Rapat Koordinasi Wilayah. Pernyataan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengenai nasihat kepada Presiden Jokowi terkait ijazahnya juga menarik perhatian. Fenomena alam seperti hujan deras disertai petir yang menewaskan seorang pelajar di Tapsel dan peringatan penelitian iklim mengenai kondisi Thailand yang bisa menyerupai Gurun Sahara pada 2070 akibat pemanasan global juga menjadi bagian dari berita.

Motif di balik kasus pembunuhan mantan istri di Ciamis mulai terkuak, diduga dilatarbelakangi sakit hati. Karaton Kasunanan Surakarta juga menggelar ritual adat Labuhan Ubo-rampe Adang Tahun Dal 1959 di Pantai Parangkusumo sebagai bentuk komitmen pelestarian budaya. Dalam ranah teknologi, perbandingan antara Moto Pad 2026 dan Samsung Galaxy Tab S10 FE muncul untuk membantu konsumen memilih tablet terbaik. Terakhir, Universitas Terbuka (UT) Surabaya terus berupaya mencetak sumber daya manusia unggul dengan mewisuda ribuan lulusan dan berencana membuka Sekolah Vokasi.

Semua pemberitaan ini, meskipun beragam, menunjukkan geliat aktivitas dan dinamika yang terjadi di berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Acara halal bi halal PDBN 2026 di Puncak Bogor menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan tersebut, yang menggarisbawahi pentingnya persatuan, kekeluargaan, dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan meraih kemajuan bersama.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PDBN 2026 Halal Bi Halal Puncak Bogor Silaturahmi Sinergi

United States Latest News, United States Headlines

