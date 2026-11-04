PDB Per Kapita Vietnam Diproyeksikan Melebihi Indonesia di 2026

Proyeksi IMF menunjukkan PDB per kapita Vietnam melonjak menjadi US$ 5.259 pada 2026, sedikit di atas Indonesia yang diprediksi US$ 5.153 karena ekspor dan investasi asing.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Vietnam diperkirakan akan melonjak signifikan sebesar 8,9 persen pada tahun 2026, mencapai angka US$ 5.259 atau setara dengan Rp 95,5 juta menggunakan asumsi kurs Rp 18.160 per dolar AS. Capaian ekonomi makro ini secara proyektif menempatkan Vietnam di posisi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang diproyeksikan berada di angka US$ 5.153 atau sekitar Rp 93,5 juta pada periode waktu yang sama. Data ini menandai perubahan dinamis dalam lanskap ekonomi regional Asia Tenggara yang sedang berlangsung.

Mekanisme Pertumbuhan Ekonomi Vietnam

Vietnam semakin menjadi kontributor penting bagi ekspansi manufaktur dan diversifikasi rantai pasok di kawasan Asia Tenggara menurut Ha Hoang Hop, kepala lembaga riset VietKnow yang berbasis di Hanoi. Pernyataan tersebut dikutip dari South China Morning Post pada Rabu (4/11/2026) dan menggarisbawahi peran strategis negara tersebut dalam ekosistem industri global. Laju pertumbuhan ekonomi Vietnam selama ini disokong oleh keunggulan industri manufaktur berorientasi ekspor serta derasnya arus investasi asing langsung di sektor elektronik.

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Industri bernilai tambah tinggi juga menarik minat investor internasional yang mendorong pembangunan infrastruktur publik secara masif di seluruh wilayah. Hal ini menciptakan fondasi kuat untuk peningkatan produktivitas nasional yang berkelanjutan. Angka-angka ini mencerminkan strategi kebijakan ekonomi yang terarah dan konsisten dalam jangka panjang.

Posisi Kompetitif ASEAN dan Proyeksi IMF

Dengan capaian tersebut, Vietnam diperkirakan menempati peringkat kelima di antara negara-negara anggota ASEAN berdasarkan PDB per kapita. Posisi ini berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Nilai PDB per kapita Vietnam ini melesat hampir dua kali lipat dibanding dekade sebelumnya, menunjukkan percepatan transformasi struktural yang cepat. Meskipun demikian, keunggulan PDB per kapita Vietnam atas Indonesia masih tergolong tipis dan berpotensi berubah seiring dinamika pasar.

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Kalkulasi International Monetary Fund memperkirakan keunggulan tipis PDB per kapita Vietnam atas Indonesia bakal bertahan setidaknya hingga 2027. Pada tahun tersebut, PDB per kapita Vietnam diproyeksikan menyentuh US$ 5.659 sedangkan Indonesia berada di kisaran US$ 5.550. Perubahan nilai tukar nominal dapat membalikkan posisi peringkat dolar AS, sehingga fluktuasi mata uang tetap menjadi faktor krusial dalam perhitungan ekonomi.

Tantangan Konvergensi dan Target Jangka Panjang

Menurut Ha Hoang Hop, ukuran PDB per kapita dalam denominasi dolar AS tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh laju inflasi serta pergerakan nilai tukar mata uang. Konvergensi yang berkelanjutan tetap memerlukan peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja, serta penguasaan teknologi yang lebih kuat. Tanpa perbaikan di bidang sumber daya manusia, jarak antar negara mungkin tidak akan menyempit secara substansial.

Pemerintah Vietnam menargetkan peningkatan PDB per kapita hingga menyentuh US$ 8.500 pada 2030 demi mendekati posisi Thailand saat ini. Namun, konsultan ekonomi Raymond Mallon menilai target tersebut masih merupakan potensi jangka menengah yang penuh tantangan. Apabila ekonomi Thailand tumbuh konstan di kisaran 2%-3% dan Vietnam mampu mempertahankan laju 8%, Vietnam diprediksi baru sanggup menyalip Thailand pada pertengahan dekade 2030-an.

Dampak Terhadap Pasar dan Investasi Regional

Ekonomi Vietnam mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,95 persen pada kuartal III 2026 secara tahunan. Capaian tersebut menjadi laju pertumbuhan kuartalan tercepat di negara itu sejak era pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini digerakkan oleh tingginya kinerja ekspor serta belanja infrastruktur sepanjang periode Juli hingga September. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di kisaran 5 persen.

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Meski PDB per kapita terbalap, Indonesia masih memegang predikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Total PDB nominal Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 1,48 triliun atau sekitar Rp 26.878 triliun pada 2026. Angka ini hampir tiga kali lipat dibanding PDB Vietnam yang diperkirakan sebesar US$ 542 miliar atau sekitar Rp 9.843 triliun. Skala ekonomi keseluruhan tetap menjadi indikator utama dominasi pasar regional.