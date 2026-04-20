PBVSI Terapkan Format Three Winning Set pada Babak Final Proliga 2026

PBVSI melakukan inovasi pada babak final Proliga 2026 dengan menggunakan sistem three winning set agar persaingan antartim menjadi lebih kompetitif dan menarik.

Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia ( PBVSI ) secara resmi mengumumkan inovasi besar dalam penyelenggaraan babak final Proliga 2026 . Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada hari Senin, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa mereka akan menerapkan sistem kompetisi baru yang dikenal dengan nama three winning set untuk babak puncak musim ini.

Perubahan format ini menjadi sorotan utama karena dianggap akan memberikan intensitas dan daya tarik yang lebih tinggi bagi para penggemar voli di seluruh tanah air, mengingat tensi persaingan yang semakin memuncak di setiap laga krusial. Wakil Ketua Proliga, Reginald Nelwan, menjelaskan bahwa mekanisme ini menuntut setiap tim untuk berjuang lebih ekstra karena mereka diwajibkan bertanding sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Namun, terdapat aturan khusus di mana jika salah satu tim sudah berhasil mengamankan dua kemenangan secara beruntun, maka laga ketiga yang seharusnya dijadwalkan pada hari terakhir akan otomatis ditiadakan. Sistem ini tidak hanya berlaku untuk penentuan gelar juara utama, tetapi juga akan diterapkan dalam perebutan posisi ketiga, sehingga setiap peringkat memiliki nilai prestisius yang sama pentingnya di mata para peserta. Langkah berani ini diambil untuk meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memberikan durasi tayang yang lebih optimal bagi para pecinta olahraga voli. Pihak PBVSI berharap format baru ini dapat menjadi standar kompetisi yang lebih profesional dan kompetitif di masa depan. Fokus utama kini tertuju pada GOR Amongrogo, Yogyakarta, yang akan menjadi saksi bisu sejarah baru Proliga 2026. Laga final dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 26 April, sementara perebutan tempat ketiga akan dimulai lebih awal yakni pada 21 hingga 23 April. Semua mata pecinta voli kini tertuju pada dua duel sengit yang akan tersaji, yakni antara Jakarta LavAni melawan Jakarta Bhayangkara Presisi di sektor putra, serta Jakarta Pertamina Enduro kontra Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di sektor putri. Atmosfer di Yogyakarta diprediksi akan sangat meriah mengingat rivalitas sengit yang ditunjukkan oleh tim-tim elit ini sepanjang gelaran Proliga 2026 yang berlangsung sangat ketat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Proliga 2026 PBVSI Bola Voli Final Proliga Three Winning Set

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »