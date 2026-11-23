PP PBVSI perpanjang kontrak Marcos Sugiyama sebagai pelatih kepala tim nasional voli putri hingga 23 November 2026 untuk tingkatkan daya saing internasional.

Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia ( PP PBVSI) secara resmi mengumumkan perpanjangan kerjasama dengan Marcos Sugiyama sebagai pelatih kepala tim nasional bola voli putri. Pengumuman ini diterbitkan melalui akun Instagram resmi PBVSI pada Senin, tanggal 23 November 2026, yang mengonfirmasi kepercayaan organisasi kepada pelatih tersebut untuk melanjutkan pembinaan skuad senior.

Langkah Strategis Meningkatkan Daya Saing

Keputusan perpanjangan kontrak ini merupakan bagian integral dari strategi berkelanjutan yang dirancang oleh PBVSI untuk membangun prestasi serta meningkatkan daya saing voli putri Indonesia di kancah internasional. Organisasi induk olahraga ini menekankan bahwa komitmen Marcos Sugiyama menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas program pembinaan atlet-atlet unggulan nasional.

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Rekam Jejak Pelatih dan Target Asian Games

Marcos Sugiyama sebelumnya ditunjuk pertama kali pada November 2024 untuk menangani tim nasional voli putri U-21 Indonesia dalam persiapan Kejuaraan Dunia U-21 2025. Pengalaman ini membawanya dipercaya memimpin timnas senior, termasuk dalam ajang SEA Games 2025 dan Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pada edisi Asian Games yang berlangsung di Jepang, Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final meskipun dikalahkan Jepang dengan skor 1-3 dalam fase grup Pool A.

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Evaluasi Performa dan Ketidakpastian Kontrak

Walaupun lolos ke babak berikutnya, Indonesia mengakhiri persaingan di peringkat keenam pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Hasil ini berada di bawah target lima besar yang ditetapkan oleh PBVSI sebagai standar prestasi tertinggi. Hingga berita ini diturunkan, PBVSI belum mengumumkan secara rinci mengenai masa berlaku kontrak baru atau detail administratif lainnya terkait perpanjangan ini, namun langkah ini menegaskan posisi Marcos Sugiyama sebagai tulang punggung pelatih saat ini.

Rencana Jadwal Kompetisi Tahun Depan

Perpanjangan kontrak ini menjadi bagian dari kelanjutan program pembinaan timnas putri menjelang jadwal kompetisi berat di tahun depan. Fokus utama kini dialihkan untuk mempersiapkan skuad menghadapi SEA V League dan SEA Games tahun depan, di mana performa tim akan diuji kembali untuk mengejar target prestasi yang lebih baik dari pencapaian peringkat keenam di Jepang.