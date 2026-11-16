PBSI Putuskan Alwi Farhan Istirahat di Hong Kong Open 2026

PBSI mengumumkan Alwi Farhan absen di Hong Kong Open untuk fokus pada BWF World Tour Finals. Keputusan ini diambil pasca prestasi di Korea dan Jepang.

Badminton Indonesia ( PBSI) resmi mengumumkan bahwa Alwi Farhan tidak akan berpartisipasi dalam turnamen Hong Kong Open yang dijadwalkan berlangsung antara tanggal 17 hingga 22 November. Langkah strategis ini diimplementasikan oleh badan pengurus induk olahraga bulutangkis nasional untuk memastikan atlet bintang muda tersebut memiliki kondisi fisik dan mental terbaik dalam menghadapi babak akhir musim.

Fokus Optimal Menuju Hangzhou World Tour Finals

Pengumuman ini selaras dengan jadwal kompetisi tingkat tertinggi berikutnya, yaitu BWF World Tour Finals 2026, yang akan diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok, mulai tanggal 9 hingga 13 Desember. Kepastian lolos ke putaran final ini sekaligus menandai selesainya kewajiban kompetitif Alwi Farhan untuk mengikuti turnamen kategori BWF World Tour Super 500 sepanjang tahun kalender ini.

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Penegasan Status Kompetisi oleh Kepala Pelatih Indra Widjaja

Indra Widjaja, yang menjabat sebagai Kepala Pelatih Tunggal Putra Utama di Pusat Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI, memberikan penjelasan resmi terkait pengambilan keputusan ini. Ia menyatakan bahwa karena Alwi telah mengamankan tiket ke putaran final musim dan telah menuntaskan kewajiban turnamen Super 500, maka kehadiran di Hong Kong tidak lagi menjadi prioritas utama.

Indra menambahkan bahwa Alwi akan segera kembali ke Jakarta untuk melakukan proses refresh atau istirahat sejenak. Masa pemulihan singkat ini diperlukan agar atlet berusia dua puluh satu tahun tersebut dapat kembali fokus penuh dalam merancang strategi dan persiapan teknis menuju pertemuan pertamanya di ajang World Tour Finals.

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Evaluasi Prestasi Terkini di Korea dan Kumamoto

Evaluasi performa terbaru Alwi Farhan menunjukkan tren positif yang kuat pada dua turnamen terakhir sebelum keputusan istirahat ini diambil. Pada Korea Open 2026, Alwi mencatatkan pencapaian hingga babak enam belas besar sebelum akhirnya kalah dengan skor 21-17, 23-25, dan 15-21 dari lawan asal Taiwan, Wang Po-Wei.

Segera setelah itu, pada kompetisi Kumamoto Masters Japan 2026 akhir pekan lalu, Alwi menunjukkan peningkatan signifikan dengan menembus babak semifinal. Penampilan gemilang ini berakhir ketika ia dikalahkan oleh Lakshya Sen dari India dengan skor 12-21, 21-15, dan 11-21, namun tetap memastikan statusnya sebagai peserta putaran final.

Pengakuan Indra atas Mental Baja dan Daya Juang Atlet

Indra Widjaja secara terbuka memuji konsistensi dan kualitas permainan Alwi dalam dua kompetisi internasional tersebut. Ia menekankan bahwa despite persiapan yang minim akibat jadwal turnamen yang padat usai tur Eropa, Alwi berhasil mencapai target strategis untuk memastikan tiket World Tour Finals dengan cara yang profesional.

Menurut Kepala Pelatih Tunggal Putra PBSI, faktor yang paling menonjol dari penampilan Alwi adalah mental baja dan semangat tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit manapun. Sifat kompetitif dan daya juang ini dinilai sebagai aset psikologis yang sangat berharga dan menjadi modal utama bagi kelanjutan karir bulutangkisnya di panggung dunia.

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Prospek dan Langkah Selanjutnya di Hangzhou

Dengan absen di Hong Kong Open, Alwi Farhan memiliki kesempatan untuk memulihkan fisik dan melakukan analisis taktis lebih mendalam sebelum bertanding di Hangzhou. Keputusannya untuk prioritaskan World Tour Finals daripada turnamen regular menunjukkan kematangan manajemen prestasi oleh PBSI dalam mengoptimalkan potensi atlet muda Indonesia.

Persiapan Alwi di Jakarta akan berfokus pada pemulihan fisik, latihan taktis, dan konsistensi teknik sebelum berangkat ke Tiongkok pada minggu pertama Desember. Masyarakat dan penggemar bulutangkis Indonesia kini dapat memantau bagaimana performa Alwi dalam tantangan pertama di ajang putaran final BWF World Tour 2026 yang akan datang.