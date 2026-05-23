PBRI: KBRI Cambodia Help WNI Expire Tempers While PAGA Persijap

The article discusses the challenges faced by WNI who have been granted temporary stay revocation by the Cambodian government. It highlights the efforts of the KBRI Phnom Penh to help WNI return to Indonesia and the importance of returning home to WNI.

Melalui pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu, KBRI menjelaskan bahwa para WNI yang mendapat penghapusan dengan dengan lebih masa tinggal merupakan bagian dari warga asing yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan Pemerintah Kamboja sejak awal 2026.

Tercatat sebanyak sebanyak 9.537 WNI pada periode pertengahan Januari hingga 22 Mei 2026, telah melapor dan meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh. Sebanyak 3.630 di antaranya, telah difasilitasi untuk kembali ke Indonesia. KUAI KBRI Phnom Penh, Krishnajie, menyampaikan bahwa KBRI terus berupaya mengoptimalkan pelindungan dan fasilitasi pemulangan bagi para WNI di tengah jumlah kasus yang terus bertambah karena operasi pemberantasan penipuan daring yang masih terus berlangsung hingga saat ini. yang merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kamboja untuk mempercepat pemulangan WNI.

KBRI mengimbau seluruh WNI yang telah memperoleh dokumen perjalanan maupun persetujuan penghapusan denda agar segera kembali ke Indonesia. Krishnajie menjelaskan bahwa sebagian besar WNI mengaku memiliki kendala untuk kembali ke Indonesia, mulai dari tidak memiliki paspor, terbebani denda Penanganan kasus menjadi semakin kompleks karena tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan dalam waktu bersamaan. Bagi WNI yang telah mendapat penghapusan denda, pemerintah Kamboja memberi batas waktu hingga 15 Juni 2026 bagi WNI untuk kembali ke tanah air.

Untuk itu, KBRI Phnom Penh menyediakan fasilitas penampungan sementara bagi WNI yang membutuhkan. Saat ini, kapasitas penampungan tersebut telah mencapai batas maksimal dengan menampung sekitar 300 WNI.

