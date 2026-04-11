PBNU Pertanyakan Sistem 'War Tiket' Haji: Gagasan Belum Matang

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meragukan kesiapan wacana penghapusan masa tunggu haji dan penerapan 'war tiket' yang diusulkan Kementerian Haji dan Umrah. PBNU belum dilibatkan dalam pembahasan awal, dan Yahya menekankan perlunya kajian matang dan melibatkan berbagai pihak.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf menyampaikan pandangannya terkait wacana penghapusan masa tunggu haji dan penerapan sistem ' war tiket ' yang diusulkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Yahya mempertanyakan mekanisme yang ditawarkan, menyebut gagasan tersebut masih sebatas wacana dan belum dipikirkan secara matang. Ia menekankan perlunya perhitungan yang cermat dan melibatkan berbagai pihak sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, sebuah gagasan publik harus melalui proses kajian yang komprehensif untuk memastikan keadilan dan efektivitasnya. PBNU sendiri menyatakan kesiapannya untuk membentuk tim kajian dan memberikan rekomendasi jika wacana tersebut resmi dibahas. Lebih lanjut, Yahya menegaskan bahwa PBNU belum dilibatkan dalam pembahasan awal mengenai wacana tersebut, sehingga ia enggan berspekulasi lebih lanjut karena informasi yang ada masih belum jelas. Ia menyiratkan bahwa perlu kejelasan lebih lanjut mengenai keseriusan usulan tersebut sebelum layak untuk didebatkan secara mendalam. Pandangan ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menanggapi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji, mengingat dampaknya yang luas bagi jutaan calon jemaah haji di Indonesia.\Sistem masa tunggu haji, yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2008, merupakan respons terhadap tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Sistem ini diterapkan karena kuota haji tahunan yang diberikan oleh Arab Saudi tidak mencukupi jumlah pendaftar. Akibatnya, antrean haji di berbagai daerah di Indonesia mencapai durasi yang bervariasi, mulai dari belasan hingga 47 tahun. Namun, pada tahun ini, pemerintah telah menyamaratakan masa tunggu haji menjadi 26 tahun untuk seluruh daerah. Wacana penghapusan antrean dan penerapan sistem 'war tiket' muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Kementerian Haji untuk merevolusi penyelenggaraan haji. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa salah satu gagasan yang dipertimbangkan adalah penghapusan masa tunggu dan penggunaan mekanisme 'war tiket' atau pendaftaran langsung. Sistem 'war tiket', yang pernah diterapkan di Indonesia sebelum pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), memungkinkan calon jemaah untuk mendaftar langsung setelah pemerintah mengumumkan biaya haji dan kuota yang tersedia. Jemaah yang lebih dulu melunasi biaya dan mengamankan tiket akan diprioritaskan untuk berangkat.\Perdebatan mengenai sistem haji baru ini menyoroti kompleksitas dalam penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan umat muslim di Indonesia. Perubahan kebijakan seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga aspek sosial dan keadilan. Pertimbangan matang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan calon jemaah haji yang telah lama menunggu, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran dan keberangkatan. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti PBNU, sangat penting untuk mendapatkan masukan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Diskusi yang konstruktif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan akan membantu menciptakan sistem haji yang lebih baik, adil, dan efisien, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah haji Indonesia. Perubahan ini juga harus mempertimbangkan pengalaman dari sistem sebelumnya, termasuk tantangan dan keberhasilan yang pernah dialami, untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan haji harus sejalan dengan upaya untuk menjaga keberlangsungan ibadah haji yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan agama





Similar News:

Arab Saudi Resmi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda 2026, Kemenhaj Peringatkan Modus “Haji Tanpa Antre”Berita Arab Saudi Resmi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda 2026, Kemenhaj Peringatkan Modus “Haji Tanpa Antre” terbaru hari ini 2026-04-09 14:29:10 dari sumber yang terpercaya

Polri dan Kemenhaj bentuk Satgas Haji 2026 guna lindungi jamaahPolri bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret guna melindungi calon jamaah haji ...

Biaya Haji Melonjak Rp 1,77 Triliun, APBN Turun Tangan Selamatkan Jemaah Haji dari KenaikanBerita Biaya Haji Melonjak Rp 1,77 Triliun, APBN Turun Tangan Selamatkan Jemaah Haji dari Kenaikan terbaru hari ini 2026-04-09 16:45:36 dari sumber yang terpercaya

Sistem 'War Tiket' Haji Dikaji Pemerintah: Aturan dan Ciri Haji MabrurPemerintah mengkaji sistem 'war tiket' haji untuk mengatasi antrean. Artikel ini juga membahas ciri-ciri haji mabrur, meliputi transformasi diri, peningkatan akhlak, menjauhi maksiat, hati yang bersih, serta peningkatan ibadah setelah pulang haji. Disertai dengan tradisi walimatus safar menjelang musim haji.

Kemenhaj Wacanakan Berangkat Haji tanpa Antre Lewat Skema War TiketKementerian Haji dan Umrah mewacanakan war tiket haji atau mendaftar haji tanpa harus mengantre, sebagai alternatif mengatasi antrean yang panjang.

Wamenhaj Paparkan Mekanisme Skema War Ticket HajiWakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan mekanisme skema 'war ticket' haji, yang masih dalam tahap kajian. Skema ini diproyeksikan berjalan berdampingan dengan mekanisme antrean haji yang ada, bertujuan memperpendek masa tunggu haji. Biaya haji dalam skema ini akan berdasarkan perhitungan riil tanpa subsidi, sementara jamaah antrean tetap mendapat subsidi.

