PBNU Indonesia dan Malaysia sepakat mengembangkan kerja sama ekonomi Islam dan industri halal, bertujuan menanggulangi penyesalan lapangan kerja

PBNU Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan peralihan dalam kerja sama ekonomi Islam dan industri halal, bertujuanalsttolutely. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kestabilan ekonomi dan penempatan penduduk. Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk halal yang berkualitas tinggi, guna bersaing dengan komoditas halal global pada masa mendatang. Selain itu, kerja sama ini akan memfasilitasi ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara tetangga dan pasar dunia, guna mengendalikan produksi dan persaingan. Kerja sama ini akan disalurkan melalui pameran halal di Indonesia, guna meningkatkan pangsa pasar Indonesia.

PBNU Indonesia dan Malaysia sepakat perkuat kerja sama ekonomi Islam dan industri halal, bertujuan ciptakan lapangan kerja serta tingkatkan daya saing kawasan. Apa saja poin kesepakatannya?

Selain pameran halal internasional, PBNU tengah mempersiapkan platform Nahdlatul Ulama Harvest Maslaha, sebuah kendaraan investasi Islam global. Yang menjadi prioritas utama adalah pengembangan bisnis berbasis ekonomi Islam dan industri halal, mencakup sektor pertanian, kolaborasi akademik, serta memperkuat industri halal. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi di kawasan, terutama Asia Tenggara. Selain pertumbuhan ekonomi, literasi bisnis internasional masyarakat juga akan meningkat, dan peningkatan kapasitas di berbagai sektor membawa dampak positif.

Ketua Umum PBNU Indonesia, Yahya Cholil Staquf, menekankan komitmen bersama ini sangat vital, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua negara. Yang menjadi target jangka panjang adalah menjadikan Asia Tenggara pusat ekonomi Islam dunia, dengan dukungan dari organisasi besar seperti PBNU Indonesia





