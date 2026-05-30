PBB Tambahkan Israel dan Rusia ke Daftar Hitam Pelaku Kekerasan Seksual

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan Israel dan Rusia ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual terkait perang. Langkah tersebut menjadi bagian dari laporan tahunan PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) kembali menyoroti praktik kekerasan seksual yang terjadi di wilayah konflik dengan memasukkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual terkait perang, Jumat (29/5).

Langkah tersebut menjadi bagian dari laporan tahunan PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang dirilis baru-baru ini. Dalam laporan itu, PBB mencatat adanya peningkatan kasus pemerkosaan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, serta bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yang dialami warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, di berbagai zona perang. Hal ini juga mendorong kementerian luar negeri Israel di mana mereka akan memutuskan semua hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Laporan tahunan Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik, melangkah lebih jauh daripada tahun lalu, ketika ia memberi peringatan kepada Israel dan Rusia bahwa mereka dapat ditambahkan ke daftar pihak-pihak yang diduga secara kredibel melakukan atau bertanggung jawab atas pola pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Laporan terbaru melakukan hal itu dan berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan Rusia.

Musuh bebuyutan Israel, Hamas, yang serangannya pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan memicu perang di Gaza, sudah masuk daftar hitam dan dalam sebuah unggahan di X pada hari Kamis, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon. Ia juga mengatakan bahwa menyamakan Israel dengan kelompok militan tersebut menandai titik terendah baru. Ini adalah keputusan politik.

Terlepas dari fakta dan kenyataan, kata Danon dalam unggahan lain oleh misi Israel untuk PBB yang mengatakan bahwa ia diber informed tentang hal itu selama panggilan telepon dengan Guterres. Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengunggah di X bahwa sangat menggelikan bagi PBB untuk menempatkan demokrasi seperti Israel dengan penegakan hukum yang kuat yang melakukan penyelidikan dan meminta pertanggungjawaban para penjahat pada tingkat yang sama dengan organisasi teroris seperti Hamas.

Dimasukkan ke dalam daftar tidak secara otomatis membawa tindakan hukuman khusus seperti sanksi, meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat, dan mereka yang berulang kali tercantum dilarang dari operasi penjaga perdamaian PBB. Danon mengatakan Israel telah menanggapi secara rinci setiap tuduhan dan telah mengundang perwakilan PBB untuk mengunjungi dan memeriksa situasi tersebut, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya.

Mengingat Antonio Guterres telah memilih untuk melanggar setiap standar kejujuran, integritas, dan profesionalisme, Israel telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Kantor Sekretaris Jenderal dan akan menunggu hingga Sekretaris Jenderal PBB yang baru diangkat, demikian unggahan Kementerian Luar Negeri Israel di X. Penyusun laporan tersebut, Pramila Patten, perwakilan khusus Guterres untuk kekerasan seksual dalam konflik, mengkonfirmasi dalam konferensi pers bahwa telah ada undangan dari Israel, tetapi juga merujuk pada ketidaksepakatan tentang ruang lingkup kunjungan dan isu-isu terkait akses dan kerja sama, dan mengatakan bahwa kunjungan tersebut akhirnya harus ditangguhkan karena perang di Gaza.

Sementara itu, Pramila Patten mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terkait konflik yang diverifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa secara global meningkat lebih dari 100% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dan menyebutnya sebagai tren yang sangat mengkhawatirkan seperti puncak gunung es. Dari sudut pandang Sekretaris Jenderal, pintunya tetap terbuka bagi perwakilan Israel, seperti halnya bagi 192 negara anggota lainnya dan dua negara pengamat, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Laporan tahun ini mengatakan bahwa pada tahun 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa memverifikasi beberapa insiden kekerasan seksual terkait konflik, termasuk sebagai bentuk penyiksaan, yang dilakukan terhadap 14 pria, tujuh wanita, sembilan anak laki-laki dan satu anak perempuan dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pelanggaran tersebut meliputi pemerkosaan, termasuk dengan menggunakan benda, pemerkosaan berkelompok, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik pada alat kelamin, penembakan yang ditargetkan pada alat kelamin, perabaan payudara dan alat kelamin, penggeledahan tubuh dan rongga tubuh yang dilakukan tanpa alasan keamanan yang jelas, pemaksaan telanjang, dan ancaman pemerkosaan, kata Dujarric.

Pemerkosaan perorangan dan pemerkosaan berkelompok, dalam beberapa kasus berulang, dilakukan terhadap sembilan korban, mayoritas dari Gaza, kata Dujarric





