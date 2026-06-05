PBB Peringatkan Krisis Energi di Kuba yang Kian Memburuk

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang kian memburuk sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang kian memburuk sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan , produksi pangan , dan operasi bantuan kemanusiaan.

Stephane Dujarric dalam konferensi pers mengatakan bahwa dampak gabungan dari krisis energi akibat perintah eksekutif AS dan sejumlah sanksi lainnya bersamaan dengan badai dan bencana alam sangat luas dan meluas setiap hari. Seluruh layanan dasar, mulai dari air bersih dan sanitasi hingga produksi pangan dan sektor kesehatan, terdampak oleh kurangnya bahan bakar dan aliran listrik.

Krisis energi juga membatasi kemampuan PBB untuk mengirimkan bantuan yang telah dijanjikan, dengan puluhan kontainer makanan dan perlengkapan medis masih berada di pelabuhan karena kekurangan bahan bakar untuk mengeluarkannya dari pelabuhan. Kuba menghadapi krisis bahan bakar yang parah dan pemadaman listrik yang meluas dalam beberapa bulan terakhir setelah pembatasan yang lebih ketat dari AS, termasuk embargo minyak yang diberlakukan pada Januari 2026.

Krisis energi di Kuba telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi penduduk setempat, terutama mereka yang bergantung pada layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. PBB telah melakukan upaya untuk membantu Kuba dalam mengatasi krisis energi, tetapi tantangan yang dihadapi sangat besar. Oleh karena itu, PBB meminta bantuan dari negara-negara lain untuk membantu Kuba dalam mengatasi krisis energi ini





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PBB Krisis Energi Kuba Perawatan Kesehatan Produksi Pangan

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