PBB Minta MK Ubah Kewenangan Menkum dalam Pengesahan Parpol

DPP PBB hasil Muktamar VI Bali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dalam pengesahan kepengurusan partai politik diubah dari memberikan pengesahan menjadi hanya mencatat. Permohonan ini diajukan karena dianggap potensi penyalahgunaan kewenangan dan masalah yang berulang dalam dunia politik Indonesia.

Ketua DPP PBB hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra, menyampaikan kepada wartawan usai menghadiri sidang pendahuluan uji materiil UU Partai Politik di Gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari memberikan pengesahan menjadi hanya mencatat kepengurusan partai politik (parpol). Permohonan ini disampaikan dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di MK. Gugum Ridho Putra menjelaskan bahwa permohonan mereka berfokus pada perubahan kata “mengesahkan” dan “pengesahan” dalam beberapa pasal UU Parpol serta UU Nomor 2 Tahun 2011.

Mereka menguji ketentuan tersebut dengan menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Inti dari permohonan ini adalah mengubah kewenangan pengesahan kepengurusan partai politik dari Menkum menjadi kewenangan pencatatan, karena dianggap sebagai masalah pokok yang berpotensi terus menjadi persoalan bagi partai politik di masa depan. Menurut Gugum, yang berhak mengesahkan pengurus partai politik adalah partai politik itu sendiri dan pengadilan, bukan eksekutif.

Selain itu, mereka juga mengajukan permohonan terkait perselisihan internal partai politik, terutama mengenai kepengurusan, yang seharusnya menjadi kewenangan mahkamah partai tetapi tidak berjalan efektif. MK dipilih sebagai pihak berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai politik karena sistem kerjanya yang terbuka, persidangan yang dapat diakses publik, dan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Gugum menekankan bahwa permohonan ini bukan hanya untuk kepentingan PBB, tetapi untuk kepentingan masa depan politik Indonesia dan seluruh partai politik.

Gugatan terkait SK Menkum yang mengesahkan pengurus DPP PBB hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP) telah diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sedang dalam proses. Gugum menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga partai politik selain PBB yang mengalami ketidakpastian hukum terkait pengesahan perubahan kepengurusan akibat kewenangan Menkum. Kondisi ini menunjukkan potensi penyalahgunaan kewenangan pengesahan kepengurusan parpol oleh Menkum, seperti yang pernah terjadi pada PDIP, Golkar, PPP, dan Hanura.

Sidang pendahuluan uji materi UU Parpol terkait kewenangan pengesahan kepengurusan partai politik oleh Menteri Hukum telah digelar, dan sidang selanjutnya akan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan para pemohon





