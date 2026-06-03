PBB Adopsi Resolusi Perkuat Tanggung Jawab Negara atas Perubahan Iklim

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengukuhkan Pendapat ICJ tentang tanggung jawab negara atas perubahan iklim. Resolusi ini disetujui 141 negara, termasuk Indonesia, dan menyerukan kepatuhan pada Perjanjian Paris serta kewajiban hukum internasional untuk melindungi sistem iklim.

Pada 20 Mei 2026, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengadopsi sebuah resolusi bersejarah yang mengukuhkan pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai tanggung jawab negara atas perubahan iklim.

Resolusi ini didukung oleh 141 negara anggota, termasuk Indonesia, dan menjadi tonggak penting dalam upaya global mengatasi krisis iklim. Dalam draf resolusi yang disepakati (A/80/L.65, 13 Mei 2026), Majelis Umum menyambut baik Pendapat ICJ yang dikeluarkan pada tahun 2025, serta menyerukan kepada seluruh negara untuk mematuhi kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Paris dan hukum internasional yang relevan.

Lebih lanjut, resolusi tersebut menekankan pentingnya tindakan nyata untuk melindungi sistem iklim dari emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia, dengan mengacu pada standar yang telah diidentifikasi oleh ICJ. Pendapat ICJ tahun 2025 merupakan sebuah langkah maju yang revolusioner dalam hukum lingkungan internasional. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah kegiatan di dalam yurisdiksi atau kontrolnya yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada sistem iklim.

Kewajiban ini tidak terbatas pada komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Iklim, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum internasional lainnya, seperti hukum kebiasaan internasional, hukum hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Paragraf 457 dari Pendapat ICJ secara khusus menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut harus dilakukan melalui uji tuntas (due diligence), yang berarti negara harus menggunakan semua upaya yang dimiliki untuk mencegah kerusakan.

Mahkamah juga menegaskan bahwa kegagalan negara tidak hanya diukur dari tidak tercapainya target komitmen, tetapi juga dari kegagalan dalam melaksanakan uji tuntas secara optimal. Dalam konteks Indonesia, Pendapat ICJ ini memiliki implikasi yang sangat mendalam. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu segera mengevaluasi kebijakan dan regulasi nasionalnya. Mahkamah menekankan pentingnya regulasi yang kuat untuk mencapai pengurangan emisi GRK secara mendalam, cepat, dan berkelanjutan.

Hal ini mencakup pengaturan terhadap produksi, konsumsi, dan subsidi bahan bakar fosil, serta regulasi yang membatasi emisi dari sektor swasta. Selain itu, ICJ juga mewajibkan negara untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) terhadap perubahan iklim, baik secara umum maupun untuk kegiatan spesifik. Di Indonesia, hal ini berarti bahwa instrumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus secara eksplisit memasukkan aspek perubahan iklim dan emisi GRK.

Dengan demikian, Indonesia dituntut untuk tidak hanya bergantung pada Nationally Determined Contribution (NDC) yang dinilai masih sangat tidak memadai oleh Climate Action Tracker (2025), tetapi juga harus mengadopsi langkah-langkah hukum yang lebih komprehensif dan ambisius untuk melindungi sistem iklim global





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Perubahan Iklim Mahkamah Internasional Resolusi PBB Tanggung Jawab Negara Indonesia

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