PB ORAMA menggelar Rakernas I di Tangerang untuk mengembangkan Majiang Indonesia menjadi olahraga prestasi bertaraf internasional.

PB ORAMA menggelar Deklarasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, pada Kamis, 19 November 2026. Melalui kegiatan tersebut, PB ORAMA berambisi mengembangkan Majiang Indonesia agar mampu bersaing di tingkat kompetisi prestasi internasional.

Dalam pemberitaan tersebut juga disebut nama Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Mayjen TNI (Purn) Suwarno selaku Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, dan Tb. Lukman Djajadikusuma selaku Sekretaris Jenderal KONI Pusat. Ketua Umum PB ORAMA Jeffry CT menyatakan bahwa PB ORAMA telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pelatihan atlet.

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Visi Majiang Indonesia Menuju Olahraga Prestasi

PB ORAMA ingin menjadikan Majiang sebagai olahraga prestasi dengan sistem kompetisi dan pembinaan atlet yang terstruktur, bukan hanya dikenal sebagai permainan. Organisasi ini menargetkan fondasi kelembagaan yang kuat sebagai dasar pengembangan tersebut.

Jeffry CT menegaskan bahwa Majiang harus menjadi olahraga yang inklusif tanpa membedakan latar belakang sosial, suku, agama, maupun kondisi ekonomi. Ia mengatakan organisasinya membawa misi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan di olahraga Majiang.

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Dalam pernyataannya, Jeffry CT menyebut ORAMA lahir untuk keberagaman. Ia menambahkan bahwa PB ORAMA tidak melihat suku, agama, kaya atau miskin, dan ingin semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bermain, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan prestasi hingga menjadi atlet.

Jaringan kepengurusan di 38 provinsi tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus membangun jalur pelatihan dan kompetisi di berbagai daerah.

Peluang UMKM dan Identitas Majiang Indonesia

PB ORAMA melihat ekosistem Majiang berpotensi menciptakan peluang ekonomi baru, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Organisasi ini memandang Majiang sebagai bagian dari industri olahraga dan pariwisata olahraga.

Jeffry CT berharap produk kreatif, cendera mata, hingga merchandise dengan identitas Majiang Indonesia ikut berkembang. PB ORAMA juga ingin menghadirkan identitas khas Indonesia melalui tagline 'ORAMA Membanggakan Indonesia'.

Identitas tersebut diwujudkan dengan inspirasi flora nasional, yaitu Rafflesia, Edelweiss Jawa, dan Anggrek Bulan. Flora ketiga itu diharapkan menjadi pembeda Majiang versi Indonesia sekaligus daya tarik bagi masyarakat internasional.

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Jeffry CT berharap masyarakat dari negara lain suatu saat datang ke Indonesia, belajar Majiang versi Indonesia, dan membawa produk khas Majiang Indonesia sebagai oleh-oleh. Ia juga mengajak para ketua daerah dari Sabang sampai Merauke untuk menyatukan visi, karena turunan olahraga ini dinilai sangat banyak dan dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Pembinaan Atlet dan Rencana Kejurnas Majiang

PB ORAMA berencana menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Majiang untuk menjaring potensi atlet. Kompetisi tersebut diharapkan menjadi wadah membangun sistem pertandingan yang lebih terorganisasi dan terukur.

Ketua Bidang Humas PB ORAMA Erdian Aji Prihartanto, yang juga dikenal sebagai Anji Manji, menegaskan bahwa pengembangan Majiang memerlukan penguatan organisasi, sosialisasi, dan pembinaan atlet secara berkelanjutan. Pemberitaan ini belum memuat jadwal maupun lokasi pelaksanaan Kejurnas.

Anji Manji mengatakan PB ORAMA tidak hanya ingin Majiang dikenal masyarakat, tetapi juga ingin membangun atlet yang memiliki kemampuan, mental bertanding, dan kualitas untuk bersaing. Ia menyebut pembinaan atlet harus menjadi salah satu prioritas organisasi.