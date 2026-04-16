PB ESI Targetkan Minimal Lima Medali Esports di Asian Games 2026

Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) mematok target ambisius untuk meraih setidaknya lima medali dari sembilan nomor pertandingan yang akan diikuti pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Persiapan intensif terus dilakukan melalui pemusatan latihan nasional untuk meningkatkan daya saing atlet menghadapi kekuatan besar Asia.

Pengurus Besar Esports Indonesia ( PB ESI ) telah menetapkan target yang cukup signifikan untuk partisipasinya dalam ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ketua Harian PB ESI , Bambang Sunarwibawa, dalam pidatonya pada acara ' Esports Indonesia Mendunia: Merayakan Prestasi di Panggung Dunia' di Jakarta pada Kamis (16/4/2026), menyatakan bahwa kontingen esports Indonesia menargetkan perolehan minimal lima medali dari sembilan nomor pertandingan yang akan diikuti.

Target ini merupakan penyesuaian strategis mengingat Indonesia akan berkompetisi di sembilan dari total sebelas nomor yang dipertandingkan. Bambang Sunarwibawa menyampaikan optimisme ini dengan harapan, "Kita ada sembilan nomor pertandingan di Asian Games. Ini kita harapkan setidak-tidaknya dari sembilan nomor ini minimal lima kita mendapatkan prestasi, mendapatkan medali untuk kita bawa ke negara kita." Keputusan untuk mengikuti sembilan nomor pertandingan ini mencakup disiplin-disiplin yang sangat populer dan berpotensi mendatangkan medali bagi Indonesia. Nomor-nomor tersebut adalah Gran Turismo 7, eFootball, PUBG Mobile, kategori nomor Martial Arts yang meliputi Street Fighter 6, Tekken 8, dan King of Fighters XV, Pokémon Unite, Identity V, Honor of Kings, Naraka, serta Mobile Legends: Bang Bang. Sementara itu, dua nomor lainnya, yaitu League of Legends (PC) dan Puyo Puyo Champions (PC), tidak akan diikuti oleh timnas esports Indonesia. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan mendalam terkait peluang dan sumber daya yang tersedia. Pelatih kepala tim nasional esports Indonesia, Richard Permana, turut memberikan pandangannya mengenai peluang Indonesia di setiap nomor. Berdasarkan analisis awal yang telah dilakukan, beberapa nomor dinilai memiliki kans kuat untuk meraih podium. Richard Permana menyebutkan, "podium, lalu ada PUBG Mobile, lalu ada Naraka, kami cukup optimistis, lalu ada eFootball, lalu kemungkinan juga Gran Turismo, semoga bisa podium." Namun, ia juga menekankan bahwa persaingan di tingkat Asia tetaplah sangat ketat. Negara-negara adidaya di kancah esports regional seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan diprediksi akan memberikan perlawanan sengit di berbagai nomor pertandingan. Kehadiran mereka menjadi tolok ukur sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat bersaing di level tertinggi. Menghadapi persaingan yang begitu ketat, PB ESI tidak tinggal diam. Berbagai persiapan intensif sedang dan terus dilakukan untuk mematangkan kemampuan para atlet. Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah pemusatan latihan nasional (pelatnas). Melalui pelatnas, para atlet mendapatkan pelatihan terstruktur, pembinaan mental, dan strategi permainan yang komprehensif untuk meningkatkan performa mereka secara optimal. Proses seleksi atlet untuk sebagian besar nomor pertandingan telah rampung dilaksanakan, memastikan bahwa talenta-talenta terbaik telah terpilih untuk mewakili Indonesia. Namun, masih ada dua nomor yang masih dalam tahap akhir seleksi, yaitu Identity V dan Clash Royale. Kedua nomor ini direncanakan akan menggelar seleksi terakhir secara luring (tatap muka) di Jakarta dalam waktu dekat, memberikan kesempatan terakhir bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa partisipasi Indonesia di beberapa nomor masih harus melalui babak kualifikasi. Nomor-nomor seperti Honor of Kings, PUBG Mobile, Mobile Legends, Naraka, dan Identity V masih harus berjuang di babak kualifikasi sebelum memastikan tempat mereka di babak utama Asian Games. Fase kualifikasi ini menjadi ujian awal yang krusial bagi para atlet untuk membuktikan diri dan lolos ke kompetisi sesungguhnya. Dengan persiapan yang matang dan target yang jelas, Indonesia bertekad untuk menunjukkan taringnya di panggung esports Asia dan mengharumkan nama bangsa





