Pawai Takbir Keliling Sambut Idul Adha 1447 H di Berbagai Daerah

Ribuan umat Islam di berbagai daerah di Indonesia merayakan malam Idul Adha 1447 Hijriah dengan menggelar pawai takbir keliling yang meriah. Mulai dari Aceh hingga Bali, masyarakat turun ke jalan membawa obor, lampion, dan gunungan hasil bumi sambil melantunkan takbir, tahmid, dan tahlil.

Tradisi tahunan ini menjadi simbol kebersamaan dan syukur atas datangnya hari raya kurban. Di Lhokseumawe, Aceh, anak-anak terlihat bersemangat membawa obor saat takbir keliling di Desa Kandang. Pawai diikuti oleh warga dari berbagai kalangan, menciptakan suasana khidmat dan penuh sukacita. Sementara itu, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi menggelar pawai takbir yang diikuti 55 peserta dari instansi pemerintah, santri, dan organisasi masyarakat.

Pawai dimulai dari Bundaran Besar dan berlangsung meriah dengan iringan shalawat. Di Jawa Timur, sejumlah kota seperti Banyuwangi, Blitar, dan Kediri juga menggelar pawai takbir. Di Banyuwangi, warga dari berbagai usia membawa obor dan lampion, berjalan di sepanjang jalan kota sambil melantunkan takbir. Tradisi serupa terlihat di Blitar, di mana pawai takbir keliling rutin digelar setiap tahun.

Di Desa Pagu Wates, Kabupaten Kediri, masyarakat mengarak gunungan hasil bumi sebagai bentuk syukur, menambah semarak perayaan. Di Denpasar, Bali, ratusan umat Islam di kawasan Ubung mengikuti pawai takbir keliling dengan penuh antusias. Mereka berkeliling kampung sambil membawa obor dan melantunkan pujian kepada Allah. Tak ketinggalan, di Surabaya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sukolilo menyelenggarakan takbir keliling yang melibatkan generasi muda.

Pawai ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Perayaan malam Idul Adha tahun ini terasa istimewa karena berbagai daerah kembali menggelar pawai setelah masa pandemi. Masyarakat berharap semangat berkurban dan berbagi semakin kuat di tahun ini. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, pawai takbir menjadi momen yang dinanti-nantikan untuk menyambut hari raya kurban.

Pawai takbir keliling tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga daya tarik wisata budaya. Warga lokal dan wisatawan ikut menikmati kemeriahan obor dan lampion yang menerangi malam. Suasana semakin semarak dengan tabuhan rebana dan nyanyian shalawat yang menggema di sepanjang jalan. Perayaan Idul Adha pun terasa lebih meriah dan penuh makna.

Secara keseluruhan, pawai takbir keliling di berbagai daerah berlangsung aman dan lancar. Aparat keamanan turut mengawal jalannya pawai untuk memastikan ketertiban. Masyarakat berharap tradisi ini terus lestari dan menjadi warisan budaya Islam di Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, Idul Adha 1447 H disambut dengan penuh sukacita dan harapan akan keberkahan





