Pawai Syiar 1 Muharram 1448 Hijriah di Aceh: Menyemarakkan Semangat Hijrah dan Keislaman

Dinas Syariat Islam Aceh menggelar pawai syiar yang diikuti oleh lebih dari 50 grup peserta dari tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK/MA sebagai bagian dari rangkaian menyambut datangnya bulan Muharram. Para peserta menampilkan berbagai kreativitas, atraksi, serta nuansa syiar Islam yang mencerminkan semangat hijrah dan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Pawai ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda dan menumbuhkan semangat hijrah dalam kehidupan bermasyarakat.

Banda Aceh, 16 Juni 2026 - Dinas Syariat Islam Aceh menggelar pawai syiar yang diikuti oleh lebih dari 50 grup peserta dari tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK/MA.

Acara ini bertujuan untuk menyambut datangnya bulan Muharram dan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Para peserta menampilkan berbagai kreativitas, atraksi, serta nuansa syiar Islam yang mencerminkan semangat hijrah dan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Pawai ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda dan menumbuhkan semangat hijrah dalam kehidupan bermasyarakat





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Pawai Syiar Muharram Islam Hijrah Keislaman Generasi Muda

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