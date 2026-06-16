Pawai Obor dan Kegiatan Keagamaan Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Pawai obor di Menteng, Jakarta, dan berbagai kegiatan keagamaan di seluruh Indonesia menyambut 1 Muharam 1448 Hijriah yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Momen ini tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga ajang introspeksi diri dan menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan lebih baik.

Sejumlah warga dan anak-anak mengikuti pawai obor di Kawasan Menteng , Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Momentum 1 Muharam 1448 Hijriah yang diperingati pada 16 Juni 2026 juga dimaknai sebagai waktu untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, sekaligus menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru.

Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Berbagai kegiatan keagamaan seperti pawai obor, pengajian, zikir dan doa bersama digelar masyarakat di sejumlah daerah untuk menyambut pergantian tahun dalam kalender Hijriah tersebut. Pagi hari, di kawasan Menteng, Jakarta, suasana haru dan syukur menyelimuti sejumlah warga yang berkumpul untuk mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, yang bersama-sama menempuh rute tertentu sambil membawa obor sebagai simbol kebersamaan dan harapan. Menurut beberapa peserta, pawai obor bukan sekadar tradisi, melainkan juga merupakan cara untuk mengingat sejarah Islam yang penuh perjuangan, serta memantapkan semangat untuk memulai babaran baru dalam kehidupan. Pemerintah telah menetapkan 16 Juni 2026 sebagai hari libur nasional, sehingga memberikan kesempatan kepada Muslim di seluruh Indonesia untuk merayakan dengan khidmat.

Di berbagai daerah, seperti Surabaya, Bandung, dan Medan, held similar events such as congregational prayers, Quran recitations, and religious lectures. Acara-acara tersebut diharapkan dapat memperkuat persaudaraan dan从而提高 kualitas keimanan masyarakat. Selain itu, momen ini juga menjadi ajang untuk melakukan refleksi diri, melakukan evaluasi atas tindakan diri dalam tahun yang lalu, serta mengikrarkan niat untuk menjadi lebih baik di tahun Hijriah baru.

Dengan demikian, peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi wadah untuk kontemplasi spiritual dan perubahan perilaku positif





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Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Pawai Obor Libur Nasional Muhasabah Hijrah Kegiatan Keagamaan Jakarta Menteng

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