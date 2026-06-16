Pawai Mobil Hias Semarakkan Perayaan Tahun Baru Islam di Jakarta Timur

Lebih dari 100 mobil hias dengan ornamen Islami Bergelar parade di Pondok Pesantren Al Hamid untuk menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Acara rutin ini dihadiri Wali Kota Jakarta Timur dan melibatkan peserta dari berbagai lembaga keagamaan di Cipayung dan sekitarnya.

Mobil hias berkolom panjang memenuhi halaman dan sekitar Pondok Pesantren Al Hamid di Cilangkap, Cipayung , Jakarta Timur. Lebih dari Seratus kendaraan tersebut yangownikasi dengan berbagai hiasan Islami seperti kaligrafi, miniatur masjid, dan tulisan Quran bergiliran menyusun rute pawai dengan khidmat.

Acara yang digelar pada Selasa, 16 Juni 2026, itu mata harapan umat Islam setempat untuk merayakan pergantian tahun Hijriah ke-1448 dengan cara yang membahagiakan dan penuh makna spiritual. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin hadir sebagai tamu kehormatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pawai mobil hias ini tidak sekedar perayaan biasa, tetapi merupakan sarana penting untuk mempererat Iklim persaudaraan antarwarga dan lembaga keagamaan.

Menurutnya, dengan melibatkan puluhan majelis taklim dan pengurus masjid dari Cipayung maupun Kecamatan tetangga, event ini berhasil membangun silaturahmi yang kuat. Munjirin mengapresiasi langkah Pondok Pesantren Al Hamid yang konsisten menggalakkan tradisi positif ini setiap tahun. Sementara itu, Lukman Hakim Hamid selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hamid menjelaskan bahwa pawai kendaraan hias sudah menjadi agenda wajib seitahunonce. Tahun ini, jumlah peserta mencapai 125 kendaraan, mencakup santri, siswa, serta masyarakat umum.

Hiasan bergaya Islami yang kreatif tidak hanya menarik perhatian warga yang menonton di pinggir jalan, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan dan dakwah. Panitia juga mengadakan lomba untuk menilai kendaraan terbaik dengan kriteria ornamen, keselarasan, dan kekayaan makna keagamaan. Hadiah prestasi diberikan sebagai apresiasi atas kerjasamanya. Acara berjalan lancar dengan pengawasan ketat dari relawan dan keamanan setempat.

Rute pawai mengelilingi kompleks pesantren serta Jalan protokol di Cilangkap. Suasana riuh dengan nyanyian religius dan fireworks ringan di beberapa titik. Peserta dan penonton yang nota bene beragam usia dan latar belakang ikut menikmati suasana khusyuk namun ceria. Lukman berharap kegiatan semacam ini bisa terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam merayakan Tahun Baru Islam secara khas, edukatif, dan menghibur.

Sehingga nilai-nilai kelezatan agama dan kebersamaan sosial tetap terjaga dari generasi ke generasi





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