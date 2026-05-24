Pawai Juara Persib Bandung dengan Ratusan Ribu Bobotoh di Bandung, Minggu

Tak hanya pemain, staf pelatih, ofisial, dan manajemen Persib Bandung, ratusan ribu bobotoh juga ikut dalam pawai juara BRI Super League musim ini di Bandung, Minggu (24/05/2026) pagi WIB. Meski harus berjalan perlahan akibat terjebak ribuan bobotoh '& mobil, para pemain Akhirnya bisa sampai di acara, disambut sorak-sorai bobotoh.

Pemain, staf pelatih, ofisial, dan manajemen Persib Bandung melakukan pawai juara BRI Super League musim ini di kota Bandung, Minggu (24/05/2026) pagi WIB. Ratusan ribu bobotoh sudah memenuhi jalanan sejak pukul 05.00 pagi WIB, padahal pawai Persib juara baru dimulai pukul 08.00 WIB.

Pawai dimulai dari Gedung Sate, pemain-pemain diangkut lima mobil Unimog ditambah satu bandros, melewati alan Banda, L.L. R.E Martadina (Riau), Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Jalan Simpang Lima, hingga berakhir di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Asia-Afrika. Meski jarak pawai cuma 5 kilometer, rombongan skuad Persib butuh lima jam untuk bisa sampai di JPO Asia-Afrika. Mobil yang ditumpangi terpaksa berjalan begitu lambat akibat meluapnya ratusan ribu Bobotoh di jalan-jalan yang dilewati.

Pemain-pemain Persib baru bisa tiba di JPO Asia-Afrika pukul 13.00 WIB, setelah berjalan kaki di saat akhir akibat mobil yang terhambat. Suasana pawai Persib juara 2026 berjalan kondusif hingga berita ini diturunkan. Pengawalan ketat dilakukan Polda Jabar dengan menerjunkan 2.883 personel





