PAW EXPO 2026 Sukses Besar: Acara Hewan Peliharaan Terbesar di Indonesia

Pet Adventure Wonderland (PAW) EXPO 2026 yang digelar di NICE PIK2 pada 9-12 April sukses besar, menarik lebih dari 51.000 pengunjung dan menampilkan beragam produk, layanan, serta kegiatan menarik untuk pecinta hewan. Acara ini menegaskan potensi besar event berbasis komunitas di Indonesia dan akan kembali digelar pada tahun 2027.

Pet Adventure Wonderland (PAW) EXPO sukses digelar pada tanggal 9 hingga 12 April 2026 di NICE PIK2 . Event yang berlangsung selama empat hari ini berhasil menarik perhatian dan antusiasme luar biasa dari para pecinta hewan peliharaan dari berbagai kalangan. Tercatat sebanyak 51.308 pengunjung memadati lokasi pameran, menjadikan PAW EXPO sebagai acara hewan peliharaan terbesar dan paling ramai di Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan oleh ratusan tenant yang berpartisipasi. Pengunjung dapat menemukan segala kebutuhan hewan peliharaan mereka, mulai dari makanan berkualitas, aksesoris menarik, hingga layanan kesehatan yang komprehensif. Suasana meriah semakin terasa dengan kehadiran berbagai komunitas pecinta hewan yang aktif berinteraksi dan berbagi pengalaman, menciptakan lingkungan yang hangat dan penuh keakraban.

PAW EXPO 2026 tidak hanya sekadar pameran produk dan layanan, tetapi juga menjadi wadah bagi berbagai kegiatan menarik yang memanjakan pengunjung dan hewan peliharaan mereka. Kompetisi international grooming yang menampilkan keahlian para penata rambut hewan, championship dog show yang menampilkan anjing-anjing terbaik dalam berbagai kategori, serta international cat show yang mempertemukan kucing-kucing ras unggulan menjadi daya tarik utama. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan kegiatan interaktif seperti pet parade yang menampilkan hewan peliharaan dengan kostum unik, fashion show hewan yang memamerkan tren terkini, talkshow inspiratif bersama para ahli dan komunitas, serta kesempatan meet & greet dengan para pet influencer yang populer di media sosial. Tidak ketinggalan, K9 showcase yang menampilkan kemampuan luar biasa anjing-anjing terlatih juga menjadi salah satu daya tarik yang tak boleh dilewatkan. Semua program ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung dan hewan peliharaan mereka, mempererat ikatan dan memperkaya pengetahuan tentang dunia hewan.

Keberhasilan penyelenggaraan PAW EXPO 2026 mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Managing Director NICE, Ryan Adrian, dalam keterangan resminya pada Senin, 13 April 2026, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pengunjung, exhibitor, dan komunitas yang telah berpartisipasi. Beliau juga menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata potensi besar event berbasis komunitas untuk terus berkembang dan menjadi bagian penting dari industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Indonesia. Keberhasilan PAW EXPO 2026 juga semakin memperkuat posisi NICE PIK2 sebagai venue pilihan untuk penyelenggaraan event berskala besar dan berkualitas di Indonesia. Dengan suksesnya acara ini, diharapkan PAW EXPO akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi industri hewan peliharaan di tanah air. Antusiasme yang tinggi dari pengunjung dan kesuksesan event ini mendorong penyelenggara untuk kembali menggelar PAW EXPO pada tanggal 8 hingga 11 April 2027, tetap berlokasi di NICE PIK2. Diharapkan event mendatang akan lebih meriah dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi para pecinta hewan





