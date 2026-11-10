Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Best Stand Design di WTM London 2026

Paviliun Wonderful Indonesia memenangkan penghargaan Best Stand Design in Asia di WTM London 2026 berkat desain arsitektur inovatif dan narasi identitas kreatif Nusantara.

Paviliun Wonderful Indonesia resmi menyabet penghargaan bergengsi sebagai Best Stand Design in Asia di ajang World Travel Market (WTM) London 2026. Kemenangan ini diraih secara resmi pada periode 3 hingga 5 November yang berlangsung di lokasi ExCeL London, Inggris.

Strategi Narasi Visual yang Memenangkan

Indonesia berhasil menyingkirkan 98 stan pameran lain dari berbagai negara di kawasan Asia untuk meraih gelar juara tersebut. Kesuksesan ini membuktikan bahwa pendekatan strategis dalam mengemas cerita dan menghidupkan identitas nasional jauh lebih efektif dibandingkan sekadar menawarkan keindahan alam semata di kancah pariwisata global.

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Detail Desain dan Konsep Arsitektur

Ruang pameran seluas 352,75 meter persegi ini dirancang oleh arsitek ternama Indonesia, Andra Matin. Desain tersebut mengusung tema utama Go Beyond Ordinary yang berfokus pada pengalaman indrawi daripada sekadar penyampaian informasi konvensional. Pengunjung tidak disuguhi tumpukan brosur wisata yang membanjiri sudut-sudut ruang.

Elemen Kreatif dan Sentuhan Nusantara

Desainer Ghea Panggabean memberikan sentuhan khas Nusantara melalui instalasi kain jumputan yang menggantung di langit-langit. Kreasi tekstil tersebut bergulung lembut menyerupai gelombang lautan Nusantara, menciptakan suasana menyambut bagi setiap pengunjung yang melangkah masuk ke area paviliun.

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Dampak Terhadap Sektor Pariwisata Nasional

Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam strategi diplomasi budaya Indonesia melalui sektor pariwisata internasional. Pameran tersebut membuktikan bahwa kualitas penyajian identitas kultural dapat menjadi pembeda utama yang menarik perhatian stakeholders pariwisata dunia secara signifikan.

Perspektif Jangka Panjang Ajang WTM

Ajang World Travel Market 2026 di London menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dengan standar industri pameran internasional. Penghargaan Best Stand Design in Asia ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama strategis baru bagi para pelaku industri kreatif dan pariwisata nasional.