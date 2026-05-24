Paviliun Indonesia di Venice Biennale 2026: Sebuah Tawaran Baru dengan Semangat Antipenaklukan

Paviliun Indonesia memberikan tawaran baru dengan semangat antipenaklukan dalam Venice Biennale 2026. Paviliun Indonesia hadir mengusung tema besar 'Mentjap jang Tiada Bertjap: Plajeran Agoeng' (Printing the Unprinted: The Grand Voyage) yang menceritakan pelayaran besar yang berlangsung selama 14 tahun, dari 1472 sampai 1486 dengan rute dari Danau Toba-pesisir barat Sumatera-Selat Malaka-Teluk Benggala-Gujarat (India)-Hormuz (Persia/Teluk Arab)-Laut Merah-Alexandria (Mesir)-Venesia-Eropa Tengah. Selain itu, Paviliun Indonesia juga mempertanyakan gagasan tentang pusat dunia dan legitimasi budaya.

Paviliun Indonesia memberikan tawaran baru dengan semangat antipenaklukan dalam Venice Biennale 2026 atau Biennale Arte 2026. Venice Biennale merupakan arena perebutan narasi antarnegara. Setelah tujuh tahun absen, Paviliun Indonesia hadir mengusung tema besar 'Mentjap jang Tiada Bertjap: Plajeran Agoeng' (Printing the Unprinted: The Grand Voyage).

Itu tema fiktif tentang pelayaran besar yang berlangsung selama 14 tahun, dari 1472 sampai 1486 dengan rute dari Danau Toba-pesisir barat Sumatera-Selat Malaka-Teluk Benggala-Gujarat (India)-Hormuz (Persia/Teluk Arab)-Laut Merah-Alexandria (Mesir)-Venesia-Eropa Tengah. Tokoh utama dalam narasi ini adalah Datu Na Tolu Hamonangan dari Harajaon Pusuk Buhit yang seorang arsiparis, astronom, seniman, ahli hukum, dan penulis perjalanan. Maka, sepulang dari penjelajahan itu, orang Batak menanam anggur sebagai salah satu simbol pertukaran pengetahuan. Mengapa seni bisa menjadi cara membaca ulang sejarah dunia?

Bagaimana kolaborasi antargenerasi membentuk cara baru berkesenian? Apakah seni bisa menjadi bentuk perlawanan moral? Venice Biennale merupakan salah satu ajang seni kontemporer paling bergengsi di dunia yang usianya sudah lebih dari seabad. Sesuai namanya, biennale, normalnya acara ini digelar dua tahun sekali.

Tapi, pada 1916-1918 terhenti karena Perang Dunia I, lalu pada kurun 1842-1948 juga 'libur' karena Perang Dunia II. Perang memang menyebalkan. Pada musim Covid-19, Venice Biennale yang semestinya digelar 2021 mundur pada tahun berikutnya. Venice Biennale pertama kali digelar pada 30 April 1895 dengan semangat menghidupkan kembali posisi kota itu sebagai pusat budaya internasional.

Ini juga sebagai perayaan ulang tahun perak pernikahan Raja Umberto I dan Ratu Margherita dari Italia. Kini, Venice Biennale menjadi arena pergulatan politik, identitas, dan moral global. Edisi 2026 bertajuk 'In Minor Keys' dirancang mendiang kurator Koyo Kouoh. Dia meninggal sebelum pembukaan Venice Biennale 2026.meminjam istilah musik yang bermakna kedalaman emosi, kesunyian, melankoli, refleksi, dan intimasi.

Namun, Koyo memaknainya sebagai frekuensi kecil, bisikan, fragmen, hubungan, dan pengalaman manusia yang lebih subtil. Maka, minor dalam hal ini bisa dimaknai sebagai suara pinggiran, ritme kecil kehidupan, emosi yang tidak heroik, sejarah yang tidak monumental, dan pengetahuan nondominan. Semangat Paviliun Indonesia cocok dengan semangat Koyo. Sejarah tidak pernah benar-benar netral.

Narasi besar tentang 'Age of Discovery' selama ini lebih banyak ditulis dari sudut pandang bangsa penakluk dari Eropa. Asia dan Afrika sering ditempatkan sebagai obyek penemuan.membalikkan itu. Asia Tenggara bukan 'ditemukan', tetapi orang-orangnya sudah aktif berlayar menjelajahi dunia menebarkan persaudaraan. Pelayar datang bukan untuk menaklukkan, melainkan mengamati, mencatat, mempelajari, dan bertukar pengetahuan.

Tokoh utama dalam narasi ini adalah Datu Na Tolu Hamonangan dari Harajaon Pusuk Buhit yang seorang arsiparis, astronom, seniman, ahli hukum, dan penulis perjalanan. Maka, sepulang dari penjelajahan itu, orang Batak menanam anggur sebagai salah satu simbol pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, seni melampui sekadar benda estetik. Seni menjadi alat untuk mempertanyakan siapa yang berhak menulis sejarah.

Paviliun Indonesia berada jauh dari pusat utama Venice Biennale di Giardini dan Arsenale. Namun, justru dari posisi 'pinggiran' itu muncul suara yang paling lantang mempertanyakan gagasan tentang pusat dunia dan legitimasi budaya. Secara geografis, posisi paviliun ini bukan berada di Giardini atau Arsenale yang menjadi pusat paviliun-paviliun negara lain, melainkan berada di Marcuola, sekitar 3,3 kilometer dari Arsenale. Jadi, Paviliun Indonesia seperti ada di pinggiran, tetapi lantang menyuarakan antipenaklukan.

Selain itu, tema yang diusung Paviliun Indonesia, yang menggunakan narasi fiksi, menjadi relevan dengan semangat Koyo. Ini sebentuk pengandaian. Jika saja 'Age of Discovery' itu tidak dibarengi semangat penaklukan, mungkin dunia tertata lebih damai. Mungkin genosida di Gaza tidak terjadi.

Mungkin Rusia tidak pernah menyerang Ukraina. Sesuatu yang dianggap kecil atau marginal belum tentu lemah. Suara-suara minor, pengalaman lokal, dan kisah dari daerah-daerah jauh justru bisa membuka cara baru memahami dunia secara lebih manusiawi dan setara. Dalam hal ini, kehadiran Paviliun Indonesia dapat dimaknai sebagai cara menggugat dari dalam.

Aminuddin T Siregar alias Ucok yang menjadi kurator dan tujuh seniman yang beresidensi serta berpameran menggunakan Venice untuk mempertanyakan otoritas Venice itu sendiri. Indonesia datang untuk bertanya, apakah pusat itu masih relevan ketika sejarah, pengetahuan, dan dunia ternyata selalu bergerak ke banyak arah sekaligus. Di tengah hiruk-pikuk perhelatan Venice Biennale 2026, seniman muda dari Aceh, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur mendialogkan gagasannya dengan para seniman senior Indonesia untuk melahirkan kolaborasi





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venice Biennale Paviliun Indonesia Semangat Antipenaklukan Tema Besar Pelayaran Besar Datu Na Tolu Hamonangan Arsiparis Astronom Seniman Ahli Hukum Dan Penulis Perjalanan Pertanyaan Tentang Pusat Dunia Legitimasi Budaya Kolaborasi Antargenerasi Pada Akhirnya Seni Melampui Sekadar Benda Estetik Seni Menjadi Alat Untuk Mempertanyakan Siapa Y

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OJK Tangan Pada New Wealth Era: Tokenisasi RWA Menopangketika Pembukaan Kawasan inklusi Keuangan SyariahOtoritas Jasa Keuangan Indonesia tengah menggodok model bisnis berbasis tokenisasi aset dunia nyata (RWA) untuk diterapkan di Indonesia, yang berpotensi memperdagangkan aset kripto memiliki underlying atau aset dasar nyata di pasar Indonesia. skema ini sejalan dengan Fatwa MUI, sehingga pemberlakuannya diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Read more »

Paviliun Indonesia Tampilkan Tawaran Antipenaklukan dalam Venice Biennale 2026Indonesia menampilkan gagasan antipenaklukan dalam Venice Biennale 2026, memperlihatkan kritikan terhadap sejarah kolonial dengan karya bertemakan perang dan keserakahan.

Read more »

Xiaomi REDMI Watch 6 Resmi Meluncur di Indonesia, Smartwatch AMOLED 2.07 Inci dengan Baterai 24 HariXiaomi Indonesia resmi menghadirkan REDMI Watch 6 di Indonesia, menyasar generasi muda, khususnya Gen Z.

Read more »

BRI Consumer Expo 2026: Suara Bank Rakyat Indonesia Kembali Bakal Gelar Acara Terbesar di IndonesiaSumber suara: Dok BRI

Read more »