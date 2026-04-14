Paus Leo XIV Tegaskan Tak Gentar Setelah Dikritik Trump Terkait Perang Iran

Paus Leo XIV menanggapi kritik pedas dari mantan Presiden AS Donald Trump terkait sikapnya terhadap perang AS-Israel di Iran, menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan ajaran Injil.

PAUS Leo XIV menegaskan tidak gentar menghadapi kritik dari mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait sikapnya terhadap perang AS-Israel di Iran. Dalam pernyataannya, Paus Leo XIV menegaskan bahwa ia akan terus menyuarakan penentangan terhadap perang berdasarkan ajaran Injil , meskipun mendapat serangan langsung dari Trump yang menyebutnya 'lemah'. Pernyataan ini disampaikan oleh Paus dalam penerbangan dari Roma menuju Aljazair, Senin, sebagaimana dilansir oleh Antara dan media internasional lainnya. Paus menegaskan bahwa ia tidak takut dengan pemerintahan Trump dan akan tetap konsisten dalam misinya untuk mendorong perdamaian dan dialog. Ini menjadi sorotan setelah Trump secara terbuka mengkritik Paus melalui platform Truth Social, menuduhnya lemah dalam menyikapi kebijakan luar negeri terkait Iran dan mengklaim bahwa Paus Leo XIV terpilih karena ia adalah seorang Amerika, bahkan mengisyaratkan bahwa jika dirinya tidak berada di Gedung Putih, Leo tidak akan menjadi Paus.

Leo XIV, yang merupakan Paus pertama kelahiran AS, menekankan bahwa kritiknya terhadap perang bukanlah serangan pribadi terhadap Trump atau siapa pun, melainkan cerminan dari pesan Injil yang menyerukan perdamaian. Ia menjelaskan bahwa pandangannya didasarkan pada ajaran agama dan bukan dari perspektif politik atau kepentingan negara. Paus Leo XIV menekankan pentingnya multilateralisme dan dialog antar negara dalam mencari solusi atas konflik. Ia juga menyoroti tentang 'khayalan kemahakuasaan' yang menurutnya memicu perang dan konflik di seluruh dunia. Paus menekankan bahwa pesan yang disampaikannya tidak dimaksudkan sebagai serangan langsung terhadap siapa pun, melainkan sebagai penegasan terhadap nilai-nilai perdamaian yang diajarkan dalam Injil. Ia juga menanggapi klaim Trump bahwa ia terpilih karena faktor politik, dengan menegaskan bahwa misi kepausan bukanlah urusan politik, melainkan pelayanan terhadap Injil, kebenaran, dan perdamaian. Tanggapan dari Paus ini juga menunjukkan bahwa ia akan terus berkomitmen untuk mendorong perdamaian dan dialog antar negara, meskipun menghadapi kritik dan tekanan politik.

Reaksi atas pernyataan Trump beragam, terutama dari kalangan politik dan agama di Italia dan AS. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyampaikan dukungan penuh terhadap misi perdamaian Paus Leo XIV. Pemimpin partai oposisi utama Italia, Elly Schlein, bahkan menyebut serangan Trump sebagai 'sangat serius'. Konferensi Uskup Italia juga menyatakan penyesalan atas kata-kata Trump. Di AS, Uskup Agung Paul S. Coakley, presiden Konferensi Uskup Katolik AS, mengungkapkan kesedihannya atas komentar Trump, menegaskan bahwa Paus Leo XIV bukanlah saingan politik, melainkan wakil Kristus yang berpegang pada kebenaran Injil. Meskipun Trump menerima dukungan signifikan dari pemilih Katolik pada pemilihan 2024, dinamika politik ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di AS. Pernyataan dari berbagai pihak tersebut memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap Paus Leo XIV dan penentangan terhadap serangan pribadi yang dilontarkan oleh Trump. Hal ini juga menyoroti pentingnya peran Paus dalam mendorong perdamaian dan dialog global, meskipun menghadapi tantangan politik.





