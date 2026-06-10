Paus Leo XIV: Piala Dunia 2026, Cerminan Hidup Rukun dan Bersama

Paus Leo XIV menyampaikan pesan spiritual menjelajah awal Piala Dunia 2026, menekankan bahwa sepakbola mengajarkan pentingnya hidup bersama, bukan kompetisi individu. Dalam cuitannya, Paus menyoroti bahwawhocannot pass the ball belum memahami permainan, demikian pula mereka yang tak bisa hidup untuk orang lain. Ajang Piala Dunia 2026 yang bersejarah ini diharapkan menjadi ajang universal yang mengingatkan umat manusia pada nilai kolaborasi, keberagaman, dan persatuan di tengah keragaman.

Paus Leo XIV menyampaikan pesaniritual H [... ] Piala Dunia menjadi ajang universal yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Paus Leo XIV menekankan bahwa sepakbola harus dilihat sebagai medium yang mempromosikan kerjasama dan keberagaman.

Ia mencontohkan bahwa dalam permainan, setiap pemain memiliki peran, dan kemenangan hanya achievable melalui kolaborasi.

"Siapa pun yang tidak tahu cara mengoper bola, meskipun berbakat, belum memahami permainan ini," kata Paus. Pernyataan ini menyentuh prinsip dasar permainan: passing, teamwork, dan sportsmanship. Paus melanjutkan, "Siapa pun yang tidak tahu cara hidup bersama dan untuk orang lain belum memahami hidup.

" Melalui analogi sepakbola, ia mengajak umat manusia untuk merefleksikan cara berinteraksi dalam keseharian, apakah itu di tingkat personal, komunitas, maupun global. Event Piala Dunia 2026 sendiri bersejarah karena akan menjadi edisi pertama yang dipertandingkan di tiga negara: Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, serta melibatkan 48 tim dari enam confederation. Pertandingan pembuka akan diadakan di Stadion Azteka, Mexico City, antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan.

Paus berharap bahwa ajang ini, yang attracts perhatian miliaran penonton worldwide, dapat menjadi momen refleksi kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan dalam persatuan dan saling menghargai. Pesan Paus Leo XIV di luar kompetisi: bahwa kemanusiaan kita diuji bukan oleh seberapa besar kita menang, melainkan oleh seberapa baik kita membantu orang lain untuk bangkit bersama





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Paus Leo XIV Piala Dunia 2026 Hidup Bersama Rukun Sepakbola

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