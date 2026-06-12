Paus Leo XIV Mengunjungi Pulau Tenerife untuk Menyoroti Penderitaan Para Migran

Paus Leo XIV dijadwalkan bertemu dengan para migran dan mengadakan misa terbuka di Pulau Tenerife, Jumat (12/6/2026), untuk menutup agenda kunjungan ke Spanyol. Pemimpin 1,4 miliar umat Katolik sedunia itu melawat ke 'Negeri Matador' dalam rangka menyoroti penderitaan para pendatang ilegal.

Paus Leo XIV dijadwalkan bertemu dengan para migran dan mengadakan misa terbuka di Pulau Tenerife , Jumat (12/6/2026), untuk menutup agenda kunjungan ke Spanyol. Pemimpin 1,4 miliar umat Katolik sedunia itu melawat ke 'Negeri Matador' dalam rangka menyoroti penderitaan para pendatang ilegal.

Sebelum tiba di Tenerife, Paus Leo terlebih dahulu menyambangi Madrid dan Barcelona pada awal pekan, kemudian mendarat di pulau lain di kepulauan tersebut, yakni Gran Canaria, pada Kamis (11/6/2026). Rangkaian perjalanan ini diakhiri Paus dengan seruan kuat demi mendesak peningkatan bantuan bagi para migran, serta tindakan tegas terhadap para penyelundup manusia di tengah isu imigrasi yang terus menjadi topik hangat dalam perdebatan politik.

Tenerife sendiri merupakan bagian dari Kepulauan Canary di Samudra Atlantik, wilayah yang selama ini menjadi pintu gerbang bagi puluhan ribu pendatang ilegal mencari kehidupan lebih baik di Eropa. Saat berada di pelabuhan Arguineguin, Gran Canaria, Paus secara terbuka mengecam sikap ketidakpedulian terhadap nasib para migran. Dalam momen untuk menghormati ribuan nyawa yang melayang saat mencoba menyeberang menuju Kepulauan Canary, ia melemparkan karangan bunga ke laut.

Di dermaga tersebut, Paus memberkati salib biru pudar dari kayu perahu yang digunakan oleh para migran untuk tiba, sembari menyampaikan pesan mendalam mengenai nilai kemanusiaan.

'Monster-monster bersembunyi di lautan ini... Para penyelundup yang memperbudak perempuan dan anak-anak, dan mereka yang ketidakpeduliannya membiarkan kaum miskin ditelan oleh eksploitasi atau kelupaan,' lanjutnya. Paus Leo XIV melambaikan tangan dari balkon Basilika Santo Petrus, saat menyampaikan doa Urbi et Orbi dalam pesan Natal di Vatikan, 25 Desember 2025. Berdasarkan data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), rute pelayaran dari Afrika menuju Kepulauan Canary tercatat sebagai salah satu rute migrasi paling mematikan di dunia.

Menanggapi pengetatan kebijakan imigrasi oleh negara-negara Eropa di bawah tekanan kelompok sayap kanan, Paus mengingatkan agar benua tersebut tidak menutup mata.

'(Eropa) tidak dapat mengeklaim menjunjung tinggi martabat manusia sementara terbiasa dengan Mediterania dan Atlantik yang menjadi kuburan tak bertanda,' cetus Paus. Beberapa Jam Sebelum Gencatan Senjata, Paus Leo XIV Beri Trump Teguran Keras KPK Beberkan Detail Uang yang Disita dari Penggeledahan Rumah Silmy Karim Link Live Streaming Korea Selatan Vs Ceko di Grup A Piala Dunia 2026 China Teriak, Sebut Dimata-matai Penyu dari Bara





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Paus Leo XIV Pulau Tenerife Migran Imigrasi Kepulauan Canary

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