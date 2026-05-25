Paus Leo XIV mengeluarkan ensiklik pertama yang menyebutkan AI sebagai tantangan terbesar umat manusia untuk saat ini, padahal teknologi seharusnya dipakai untuk melayani kemanusiaan. Ensiklik ini terbagi dalam lima bab dan memiliki premis bahwa teknologi bukan kekuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi teknologi tidak pernah netral karena mengambil karakteristik pembuat dan penggunanya. Ensiklik ini menyerukan regulasi yang kuat atas AI untuk perlindungan terhadap kemanusiaan, martabat kerja, keadilan sosial, dan perdamaian.

Paus Leo XIV mengeluarkan ensiklik pertama yang menyebutkan AI sebagai tantangan terbesar umat manusia untuk saat ini, padahal teknologi seharusnya dipakai untuk melayani kemanusiaan. Ensiklik ini terbagi dalam lima bab dan memiliki premis bahwa teknologi bukan kekuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi teknologi tidak pernah netral karena mengambil karakteristik pembuat dan penggunanya.

Ensiklik ini menyerukan regulasi yang kuat atas AI untuk perlindungan terhadap kemanusiaan, martabat kerja, keadilan sosial, dan perdamaian. Selain itu, ensiklik ini mendesak agar perusahaan-perusahaan teknologi meredakan persaingan dan tidak memonopoli kepemilikan data AI. Seluruh masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam mengatasi risiko AI. Ensiklik ini juga menekankan pentingnya pengembangan AI yang ramah manusia, dapat diakses oleh semua orang, dan terbuka untuk diskusi dan debat.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, industri AI dapat bernilai hingga 4,8 triliun dolar AS pada tahun 2033. Paus Leo XIV turut melihat bagaimana persaingan sengit dalam pengembangan AI memicu bentuk-bentuk perbudakan yang baru dalam ketenagakerjaan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI Paus Leo XIV Ensiklik Magnifica Humanitas Kemanusiaan Yang Agung Teknologi Perbudakan Ketenagakerjaan Permainan Perang Komando Transparansi Akuntabilitas Pengembang AI Claude Washington Anthropic Institut Masa Depan Kehidupan (FLI)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasangan Zodiak ‘Ride or Die’: Aries, Leo, Taurus, Cancer, Gemini, Aquarius, Leo, SagitariusAstrologi menyebut beberapa pasangan zodiak memiliki ikatan emosional kuat hingga mampu bertahan menghadapi berbagai badai kehidupan. Pasangan-pasangan zodiak ini disebut sebagai sosok ‘ride or die’ yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Read more »

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 24 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan KeuanganRamalan zodiak Leo dan Virgo Minggu, 24 Mei 2026, mulai dari percintaan, karir, kesehatan dan keuangan.

Read more »

Ramalan Zodiak Leo 24 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan KeuanganRamalan zodiak Leo pada Minggu, 24 Mei 2026, mulai dari percintaan, karir, kesehatan dan keuangan.

Read more »

Ramalan Zodiak Leo Besok, Selasa 26 Mei 2026: Aura Bersinar Memancarkan Rezeki dan Asmara yang Akan Datang BersamaanDilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk besok, Selasa 26 Mei 2026.

Read more »