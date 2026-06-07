Paus Leo XIV Kurnia Ke Spanyol: Misa Massal, Rangkul Imigran, dan Pesan Kemanusiaan di tengah Konser Bad Bunny

Paus Leo XIV mengawali lawatan apostoliknya ke Spanyol dengan mengunjungi pusat layanan orang miskin, CEDIA 24 Horas Social Project. Kunjungan tersebut diikuti oleh serangkaian misa massal di Stadion Santiago Bernabeu dan Plaza de Cibeles Madrid yang dihadiri ratusan ribu hingga jutaan orang. Paus juga dijadwalkan memimpin misa di Basilika Sagrada Familia Barcelona. Selama lawatan, Paus terus mengingatkan pentingnya merangkul pendatang dan mengkritik polarisasi sosial. Pendekatannya yang akrab, termasuk penggunaan gerakan tangan generasi alfa, diduga meningkatkan minat pemuda Spanyol terhadap Katolik Roma,根据 survei terbaru. Kunjungan Paus berlangsung hampir bersamaan dengan konser Bad Bunny di Madrid, yang disoroti dalam santunan Paus.

Lawatan Paus Leo XIV ke Spanyol diisi dengan misa di Stadion Santiago Bernabeu hingga Basilika Sagrada Familia . Jutaan orang hadir. Paus memilih pusat layanan orang miskin dan gelandangan sebagai lokasi kunjungan pertama ke Spanyol .

Paus tiba di Spanyol pada Sabtu 6 Juni 2026. Paus mengunjungi CEDIA 24 Horas Social Project, pusat layanan yang beroperasi 24 jam di kawasan termiskin Madrid. Di sana, Paus memberkati bayi kembar yang ibunya imigran dari Kuba dan berbicara dengan Khadry, imigran dari Senegal. Paus mengingatkan warga untuk merangkul pendatang dan menyoroti polarisasi di Spanyol.

Survei dari Fundacion SM menunjukkan kenaikan minat kaum muda mengikuti ajaran Katolik Roma di Spanyol, dari 17,6 persen pada 2020 menjadi 28,8 persen pada 2025. Perla Garcia (15) mengatakan gerakan tangan 6-7 yang dilakukan Paus membuat kaum muda merasa akrab. Perjalanan apostolik Paus hampir bersamaan dengan konser Bad Bunny di Madrid. Paus berseloroh bahwa anak muda mungkin akan memilih konser Bad Bunny daripada menonton Paus.

Misa dipimpin di Plaza de Lima dekat Stadion Santiago Bernabeu denganAround 600.000 orang. Paus memantik api kemanusiaan di tengah kehampaan terhadap kesalehan, kekerasan perang, dan kepalsuan. Misa kedua digelar di Plaza de Cibeles dengan perkiraan sejuta orang. Misa ketiga dijadwalkan di Basilika Sagrada Familia, Barcelona, dengan kapasitas terbatas.

Di hadapan petinggi Spanyol, Paus mengulangi pesan bahwa godaan meraih dukungan dengan memicu perpecahan adalah cara mudah dibandingkan memperjuangkan kesetaraan dan martabat manusia. Paus menyoroti bahwa sejarah Spanyol dikenal sebagai tempat pertemuan peradaban. Paus juga bertemu anak-anak berkebutuhan khusus di CEDIA 24. Massa melambaikan bendera Takhta Suci dan Spanyol, sementara Paus berkomunikasi dengan bahasa gaul generasi alfa.

Gereja setempat berseloroh tentang kemungkinan bertemunya Paus dengan Bad Bunny. Paus menekankan pentingnya merangkul pendatang dan menjauhi perpecahan. Kunjungan Paus menarik jutaan orang ke berbagai lokasi misa dan menandai peningkatan minat pemuda terhadap Katolik Roma di Spanyol. Otoritas Madrid mempersiapkan penanganan massa besar di sekitar stadion dan tempat misa.

Paus memulai lawatan dengan mengunjungi fasilitas layanan sosial yang dioperasikan gereja Katolik setempat. Dalam misa-misanya, Paus menyampaikan pesan kemanusiaan dan kesatuan. Paus juga memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan komunitas imigran dan anak-anak khusus. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi gereja Katolik di Spanyol yang melihat peningkatan partisipasi pemuda.

Paus mencontohkan pendekatan yang akrab dengan generasi muda melalui bahasa dan gerakan yang relevan. Meskipun ada kegiatan sekuler sekaligus seperti konser Bad Bunny, Paus tetap menarik jutaan umat ke acara-acaranya. Pesan Paus tentang merangkul pendatang dan menghindari polarisasi Resonan dengan konteks sosial-politik Spanyol saat ini. Paus menegaskan bahwa Spanyol memiliki sejarah sebagai tempat pertemuan budaya dan peradaban, dan mengingatkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Lawatan Paus Leo XIV ke Spanyol menjadi saksi atas kombinasi Misikatolik yang besar, interaksi dengan komunitas rentan, dan pesan-pesan universal tentang kasih sayang dan persatuan. Jutaan orang dari berbagai penjuru Spanyol dan luar negeri hadir menyaksikan momen bersejarah ini. Paus juga memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Paus tiba di Madrid dengan disambut Raja Felipe V dan pejabat Spanyol.

Kunjungan ke CEDIA 24 menjadi titik awal yang memperlihatkan komitmen Paus terhadap yang miskin. Paus memberkati bayi, berbicara dengan imigran, dan mengunjungi anak-anak khusus. Paus kembali mengingatkan pentingnya merangkul pendatang dan menghindari perpecahan. Survei menunjukkan peningkatan minat pemuda terhadap Katolik, yang beberapa analis atribusikan pada pendekatan Paus yang akrab.

Gerakan tangan 6-7 yang populer di kalangan generasi alfa menjadi contoh bagaimana Paus beradaptasi dengan budaya modern. Konser Bad Bunny yang berlangsung di saat yang sama menjadi latar belakang yang menarik. Paus berseloroh tentang persaingan ini, namun tetap menginginkan kehadiran pemuda. Misa di Santiago Bernabeu dan Plaza de Cibeles mengumpulkan ratusan ribu hingga jutaan umat.

Paus memantik api kemanusiaan di tengah tantangan global. Di Basilika Sagrada Familia, Paus akan memimpin misa dengan kapasitas terbatas. Di hadapan pemimpin Spanyol, Paus menekankan bahwa memicu perpecahan adalah cara mudah yang harus dihindari, dan mendorong untuk memperjuangkan kesetaraan dan martabat manusia. Seluruh lawatan Paus Leo XIV ke Spanyol menyoroti tema-tema kemanusiaan, integrasi, dan peran gereja dalam melayani yang miskin serta merangsang pemuda kembali kepada iman





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