Paus Leo XIV Ingatkan Dunia untuk Tidak Kehilangan Nilai Kemanusiaan di Era Kecerdasan Buatan

Paus Leo XIV mengingatkan dunia untuk tidak kehilangan nilai kemanusiaan di era kecerdasan buatan. Ia menegaskan bahwa manusia tetap memiliki martabat sebagai ciptaan Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin. Paus juga mengingatkan bahwa teknologi harus diatur dengan bijak agar tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS. TV - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) kini mulai mengubah cara manusia bekerja di seluruh dunia. Banyak pekerjaan perlahan tergantikan oleh mesin dan sistem otomatis, mulai dari administrasi, desain, layanan pelanggan, hingga industri kreatif.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan-perusahaan AI justru mengalami lonjakan kekayaan besar, sementara sebagian pekerja menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Melihat fenomena tersebut, Paus Leo XIV mengingatkan dunia agar tidak kehilangan nilai kemanusiaan di era kecerdasan buatan. Paus menegaskan bahwa manusia tetap memiliki martabat sebagai ciptaan Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin. Ia juga mengingatkan bahwa teknologi seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Sebagai bentuk respons terhadap perkembangan AI, Vatikan dikabarkan akan merilis ensiklik pertama Paus Leo XIV berjudul “Magnifica Humanitas” pada 25 Mei 2026. Dokumen tersebut disebut akan membahas dampak AI terhadap dunia kerja, etika, hingga masa depan peradaban manusia. Melalui pesan ini, Vatikan ingin menegaskan bahwa teknologi boleh terus berkembang, namun nilai dan martabat manusia tidak boleh hilang di tengah revolusi digital.

Paus Leo XIV juga mengingatkan bahwa manusia harus tetap memiliki peran penting dalam mengembangkan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengembang dan pengontrol. Ia juga mengingatkan bahwa teknologi harus diatur dengan bijak agar tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, Paus Leo XIV berharap bahwa dunia dapat mengembangkan teknologi yang bermanfaat dan tidak membahayakan kehidupan manusia





