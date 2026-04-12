Paus Leo XIV Desak Gencatan Senjata di Timur Tengah, Kecam Perang sebagai Skandal Kemanusiaan

Paus Leo XIV menyerukan penghentian segera konflik bersenjata di Timur Tengah, mengutuk perang sebagai skandal kemanusiaan, dan meminta dunia menempuh jalur damai. Dalam doa bersama, Paus menekankan pentingnya dialog dan mengkritik eskalasi ketegangan antara AS, Israel, dan Iran.

Paus Leo XIV mendesak penghentian segera konflik bersenjata di Timur Tengah , mengutuk perang sebagai sebuah skandal kemanusiaan yang mengerikan, dan menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menempuh jalur damai. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam doa bersama di Basilika Santo Petrus pada hari Sabtu, di mana Paus menekankan urgensi untuk mengakhiri kekerasan dan meninggalkan pendekatan militeristik yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dan kehancuran.

Beliau mengkritik keras tindakan yang kerap dianggap sebagai prestasi meski mengorbankan nyawa manusia, dan menyoroti penderitaan anak-anak yang terjebak dalam pusaran konflik. Paus menerima banyak surat dari anak-anak yang hidup di zona konflik, dan beliau menekankan pentingnya untuk mendengarkan suara-suara yang rentan ini. Beliau menyerukan penghentian segera eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta memperingatkan tentang potensi kehancuran “seluruh peradaban” jika situasi seperti penutupan Selat Hormuz terus berlanjut, sebuah tindakan yang disebutnya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima.

Paus Leo XIV sekali lagi mendesak para pemimpin dunia untuk segera memprioritaskan diplomasi dan dialog sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian damai. Dalam seruannya yang kuat, Paus Leo XIV menyampaikan pesan yang jelas: 'Cukup dengan penyembahan diri dan uang! Cukup dengan pamer kekuatan! Cukup dengan perang!'. Beliau menegaskan bahwa kekuatan sejati terletak pada upaya untuk menjaga dan melindungi kehidupan, serta melayani sesama manusia.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan langsung terhadap eskalasi konflik yang terjadi sejak 28 Februari, melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang telah merenggut nyawa lebih dari 3.000 orang dalam beberapa pekan terakhir sebelum akhirnya dicapai gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan. Meskipun gencatan senjata telah tercapai, situasi di kawasan tersebut tetap sangat genting, dengan Iran yang merespons dengan meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel, serta menargetkan Yordania, Irak, dan sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga telah membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, yang meningkatkan kekhawatiran akan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas regional dan global.

Paus Leo XIV juga menyoroti kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Islamabad pada hari Sabtu untuk mencapai kesepakatan yang langgeng untuk mengakhiri konflik. Seruan Paus Leo XIV untuk perdamaian datang pada saat yang kritis, ketika dunia menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan kemanusiaan. Konflik di Timur Tengah hanya salah satu dari banyak krisis yang memerlukan perhatian mendesak.

Paus mendesak para pemimpin dunia untuk duduk bersama di meja perundingan, mencari solusi yang berkelanjutan, dan meninggalkan pendekatan yang berpotensi memicu peningkatan persenjataan dan tindakan mematikan. Beliau mengingatkan bahwa perang bukanlah solusi, melainkan sumber penderitaan dan kehancuran. Hanya melalui dialog, diplomasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, perdamaian yang abadi dapat dicapai. Paus juga menyoroti dampak perang terhadap anak-anak, yang merupakan korban paling rentan dari konflik bersenjata.

Beliau mendesak masyarakat internasional untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak yang terkena dampak perang, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang hancur akibat perang, membangun kembali infrastruktur, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Akhir kata, Paus Leo XIV berharap agar semua pihak terkait konflik mau menahan diri, mengutamakan kepentingan kemanusiaan, dan segera mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini.





