Paul Munster Resmi Melanjutkan Kontrak Dua Tahun dengan Bhayangkara FC

Pelatih Paul Munster resmi melanjutkan kontrak dua tahun untuk menangani Bhayangkara FC pada Super League musim 2026/2027 mendatang. Manajemen Bhayangkara FC mulai mempersiapkan tim agar mampu bersaing lebih kompetitif guna memperbaiki peringkat kelima di musim ini.

Ya, saya masih di sini, Bhayangkara FC. Saya punya kontrak dua tahun, tegas Munster seperti dikutip laman I.League pada Rabu (27/5/2026). Munster menjelaskan dirinya bersama manajemen Bhayangkara FC telah mulai melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi musim depan. Menurut dia, Bhayangkara sudah bergerak di balik layar dalam beberapa bulan terakhir guna membangun tim yang lebih kompetitif demi meraih target lebih tinggi pada musim mendatang.

Bhayangkara FC ingin berkembang. Sekarang kami berada di posisi kelima, sekarang kami harus melangkah lebih tinggi lagi, ujar Munster. Sekarang para pemain bisa sedikit bersantai dan bersiap kembali untuk kompetisi musim depan, sambungnya. Mantan direktur teknik tim nasional Brunei Darussalam itu juga menyoroti sektor pertahanan Bhayangkara FC yang masih perlu diperbaiki.

Sepanjang musim ini, Bhayangkara mencatat jumlah kebobolan yang sama dengan produktivitas gol mereka, yakni 53 gol. Saya bersiap untuk musim depan guna membuat kita menjadi tim yang lebih tangguh dan kuat, lanjut Munster. Manajemen Bhayangkara FC memang telah mempersiapkan tim agar mampu bersaing lebih kompetitif guna memperbaiki peringkat kelima di musim ini. Dengan kontrak dua tahun, Paul Munster diharapkan dapat membawa Bhayangkara FC ke posisi yang lebih tinggi dalam klasemen sementara musim ini.

Namun, perlu diingat bahwa peringkat kelima di musim ini masih merupakan hasil dari kinerja Bhayangkara FC di musim sebelumnya, sehingga masih perlu waktu untuk mengetahui apakah Bhayangkara FC dapat meningkatkan performanya pada musim depan





