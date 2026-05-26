Paul Munster Confirms Commitment to Bhayangkara FC for 2026/2027 Season

Pelatih Paul Munster mengonfirmasi komitmennya untuk terus menukangi Bhayangkara FC di Super League musim 2026/2027, menargetkan posisi lebih tinggi. Kepastian ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya bersama tim berjuluk The Guardian tersebut.

Munster menegaskan bahwa ia masih terikat dengan kontrak dua tahunnya yang menjadi dasar kuat untuk melanjutkan proyeknya bersama Bhayangkara FC. Kehadirannya diharapkan membawa stabilitas dan arah yang jelas bagi perkembangan tim. Ia memiliki visi jangka panjang untuk mengangkat Bhayangkara FC lebih tinggi. Setelah menuntaskan Super League musim ini di peringkat kelima dengan 53 poin, target berikutnya adalah memperbaiki posisi tersebut.

Peningkatan peringkat menjadi prioritas utama bagi Munster dan seluruh jajaran tim.

"Kami ingin berkembang," ujar Munster, menggarisbawahi tekadnya untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian saat ini. "Sekarang kami berada di posisi kelima, sekarang kami harus melangkah lebih tinggi lagi. " Pernyataan ini menunjukkan semangat kompetitif yang tinggi dari sang pelatih. Munster juga menyoroti beberapa catatan minor dari musim sebelumnya yang menjadi fokus pembenahan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah jumlah kebobolan tim yang identik dengan produktivitas gol, yaitu 53 gol. Keseimbangan antara lini serang dan pertahanan akan menjadi kunci perbaikan.

"Saya bersiap untuk musim depan guna membuat kita menjadi tim yang lebih tangguh dan kuat," lanjutnya, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kelemahan tim. Analisis mendalam terhadap performa individu dan kolektif akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan signifikan. Bhayangkara FC telah menunjukkan potensi dengan finis di posisi kelima, namun Munster yakin tim ini bisa lebih baik lagi.

Perencanaan strategis meliputi perekrutan pemain baru yang sesuai dengan filosofi permainan. Selain itu, pengembangan pemain muda juga akan menjadi bagian penting dari program jangka panjang. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi yang komprehensif, Bhayangkara FC berharap dapat menyajikan penampilan yang lebih solid dan konsisten. Target untuk bersaing di papan atas Super League bukan lagi sekadar impian.

Ini adalah tujuan realistis yang ingin dicapai di bawah arahan Paul Munster





