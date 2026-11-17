Paul Ince mengecam keputusan Manchester United merekrut Andrey Santos dan Youri Tielemans. Mantan gelandang ini menyebut pembuangan dana sebesar 155 juta poundsterling sebagai kesalahan strategis yang parah.

Mantan gelandang legendaris Manchester United, Paul Ince, mengeluarkan kritik pedas mengenai strategi perekrutan klub di Old Trafford. Ia menilai bahwa manajemen klub telah membuang-buang dana transfer dalam jumlah sangat besar untuk mendatangkan pemain yang dianggap tidak memiliki kualitas memadai untuk membela kebanggaan Liga Primer Inggris tersebut.

Kritik Tuntas Paul Ince Soal Transfer 155 Juta Poundsterling

Paul Ince menegaskan bahwa klub yang bermarkas di Manchester tersebut telah gagal mengenali kebutuhan mendesak di lini pertahanan. Sebaliknya, pihak manajemen memilih untuk memperkuat area tengah dan lini depan dengan menghabiskan sekitar 155 juta poundsterling atau setara dengan 204 juta dolar AS untuk merekrut Andrey Santos, Youri Tielemans, dan Carlos Baleba.

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Investasi besar ini dilakukan sekitar satu belas bulan setelah Manchester United sebelumnya membelokan fokus mereka untuk memborong pemain berorientasi menyerang seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko pada tahun 2025. Keputusan untuk mengabaikan lini belakang yang rapuh justru semakin terlihat nyata setelah kepergian Ruben Amorim dari struktur kepelatihan.

Situasi di lapangan memaksa klub untuk mengambil langkah drastis setelah terjatuh ke zona degradasi Liga Primer. Michael Carrick akhirnya diberhentikan dari tugas kepelatihannya, dan posisinya digantikan oleh Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina ini bersiap memimpin klub setelah menyelesaikan tugasnya dengan tim nasional Amerika Serikat.

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Kelalaian Pertahanan dan Rekrutmen Gelandang yang Dipertanyakan

Paul Ince menyatakan bahwa setiap tim yang berkualitas pasti mengetahui bahwa fondasi kuat harus dibangun dari belakang. Ia mengkritik keras keputusan direktur olahraga yang memprioritaskan lini tengah di musim ini. Manajer tim seharusnya fokus mendatangkan dua bek tengah, satu bek kiri, satu bek kanan, dan mungkin kiper pelapis.

Mantan bintang United yang bergabung antara tahun 1989 dan 1995 itu juga menyindir pembelian Andrey Santos seharga 50 juta poundsterling. Ia mempertanyakan alasan klub membeli gelandang muda yang nyaris tidak pernah bermain untuk Chelsea ketika mereka sudah memiliki Kobbie Mainoo. Menurut Ince, Mainoo adalah pemain muda yang terus mendapatkan pujian atas potensinya selama dua hingga tiga tahun terakhir.

Ince berargumen bahwa mendatangkan pemain lain untuk posisi yang sama dengan Mainoo adalah pemborosan uang yang signifikan. Dana sebesar 50 juta poundsterling tersebut, menurutnya, seharusnya dialokasikan untuk membeli striker atau bek yang lebih diperlukan. Ia juga menilai bahwa Tielemans tidak memberikan peningkatan signifikan dibandingkan pemain yang sudah ada di skuad.

Standar Kualitas Pemain Manchester United yang Menurun

Paul Ince membandingkan situasi saat ini dengan era keemasannya di Old Trafford. Ia mengungkapkan bahwa dulu, setiap pemain yang hadir di ruang ganti pasti layak membela Manchester United. Sebut saja nama-nama seperti Bruce, Robson, dan Hughes yang merupakan pemain kelas dunia.

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Menurut Ince, perbedaan mendasar antara dulu dan sekarang adalah adanya pemain yang memang bermain untuk Manchester United, tetapi bukan pemain yang pantas membela Manchester United. Di masa lalu, hanya Manchester United yang sering mendapatkan sebutan ini. Tim lain seperti Liverpool atau City jarang dikritik dengan standar kualitas yang seketat ini.

Mengenai Youri Tielemans, Paul Ince mengakui bahwa gelandang tersebut tampil luar biasa di Aston Villa. Namun, ia menekankan bahwa ekspektasi di Manchester United jauh lebih tinggi. Standar pemain yang harus dipenuhi di United sangat ketat, dan Ince merasa Tielemans belum berhasil mencapai level tersebut sejak kedatangannya.

Tantangan Mauricio Pochettino dan Prospek Transfer Januari 2026

Saat ini, Mauricio Pochettino menghadapi tantangan berat untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada di skuad. Bursa transfer baru akan kembali dibuka pada bulan Januari tahun 2026, sehingga untuk sementara waktu ia harus bertahan dengan kendala yang sudah ada.

Pelatih yang pernah bekerja di Southampton, Tottenham, dan Chelsea sebelumnya ini harus segera mencari solusi. Dengan minimnya hasil dari rekrutmen musim panas dari klub seperti Aston Villa, Chelsea, dan Brighton, tekanan di Old Trafford semakin meningkat. Klub harus segera mengambil langkah korektif di jendela transfer berikutnya.