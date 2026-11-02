Pau Torres Ucapi Lamine Yamal Raih Ballon d'Or di Liga Champions

Pemain Aston Villa Pau Torres optimistis Lamine Yamal bakal menang Ballon d'Or dan siap hadapi Barcelona di Liga Champions dengan hormat penuh.

Pemain pertahanan Aston Villa, Pau Torres, secara terbuka memberikan pujian tinggi kepada rekan setim dari lawan mereka, Lamine Yamal dari Barcelona. Pernyataan ini diucapkan menjelang pertemuan kedua tim dalam laga Liga Champions Eropa yang akan digelar besok, Selasa, di Stadion Spotify Camp Nou. Torres merasa bahwa bintang muda tersebut layak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.

Prediksi Ballon d'Or Untuk Lamine Yamal

Torres menegaskan keyakinannya bahwa Yamal pantas menerima trofi Ballon d'Or. Ia menilai bahwa jika penghargaan itu tidak diraih pada tahun ini, maka peluang untuk menerimanya dalam waktu dekat sangat besar. Hal ini dikarenakan performa Lamine saat ini sudah berada pada level yang sangat tinggi dan sangat dekat dengan standar kemenangan.

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Menurut bek kelahiran Spanyol tersebut, Lamine sudah pasti akan mampu mempertahankan level performanya. Ia juga percaya bahwa kemampuan sang winger untuk terus mengembangkan permainan akan tetap konsisten di masa mendatang. Ini menunjukkan apresiasi mendalam terhadap potensi jangka panjang pemain muda asal Barcelona.

Pertemuan Langsung dan Rasa Hormat

Torres mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati tantangan untuk bermain melawan Lamine Yamal. Dalam beberapa situasi pertandingan, tugas menjaga pemain tersebut akan menjadi hal yang menantang karena keunikan gayanya. Ia selalu mampu mengejutkan lawan dan sering kali kehadiran satu pemain saja tidak cukup untuk menghambat aksinya.

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Untuk laga mendatang di Camp Nou, Torres menegaskan bahwa tidak akan ada ruang untuk pertemanan di atas lapangan. Meskipun mereka sudah berbincang beberapa hari terakhir dan menantikan momen saling menyapa, semangat kompetitif akan mendominasi selama pertandingan berlangsung. Rasa hormat kepada lawan tetap dijunjung tinggi, namun ketakutan tidak ada.

Kisah Unik Rodri dan Manajemen Transfer

Bicara soal strategi, Torres menilai keputusan Barcelona untuk merekrut Rodri merupakan langkah yang sangat tepat. Bukan hanya karena memiliki kualitas pemain sehebat itu di tim, tetapi juga untuk mencegah saingan utama, Real Madrid, mendapatkan jasanya. Rodri dinilai menguasai area lini tengah dengan sempurna dan memberikan dampak besar baik secara bertahan maupun menyerang.

Torres menceritakan sisi lain dari Rodri yang sangat rendah hati dan tidak berubah oleh kesuksesan. Dulu saat kuliah di universitas, Rodri tinggal di asrama kampus dan masih menjaga sikap sederhana. Kisah lucu muncul saat ia pindah ke Atletico Madrid, di mana ia memilih tidur di kasur teman kuliahnya alih-alih memesan hotel terbaik.

Kekuatan Dan Kendala Klub

Mengenai skuad Aston Villa yang akan menghadapi Barcelona, Torres menyebutkan bahwa mereka tidak merasa takut sama sekali. Mereka akan menggunakan senjata yang dimiliki untuk bersaing dengan sengit. Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa Barcelona memiliki beberapa pemain berbahaya seperti Mbai, Alisson, dan Nicolas Jackson yang bisa langsung menerobos ke arah gawang lawan.

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Sebagai bek berpengalaman, Torres juga menyoroti faktor yang mempengaruhi perjalanan Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Hambatan utama sering kali datang dari kondisi kekurangan pemain saat menjalani babak gugur. Meski demikian, mereka sudah sangat dekat untuk mencapai final dan memiliki skuad yang kuat untuk memenangkan turnamen bergengsi ini.

Terakhir, Torres mengakui bahwa ia merasa sayang karena teman lamanya, Eric Garcia, tidak ikut bermain. Ia ingin sekali dapat berlaga melawan rekan seangkatannya tersebut di lapangan hijau. Namun, ia juga sangat senang melihat Eric telah bekerja keras untuk mencapai posisi yang ia tempati saat ini di tim Barcelona.