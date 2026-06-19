Pau Kubarsi: Kami Butuhkan Kegigihan dan Ambisi yang Lebih Besar

Pau Kubarsi, bek muda Spanyol, tampil percaya diri dan ambisius menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Ia mengkritik penampilan tim pada pertandingan pertama dan menaikkan standar tantangan.

Pau Kubarsi , bek muda Spanyol , tampil percaya diri dan ambisius menjelang pertandingan melawan Arab Saudi . Ia mengkritik penampilan tim pada pertandingan pertama dan menaikkan standar tantangan.

Kubarsi mengakui bahwa tekanan merupakan bagian tak terpisahkan dari permainan, namun ia mengungkapkan senjata rahasianya yaitu menghadapinya dengan baik dan mengandalkan lingkaran terdekatnya yang sangat membantu. Ia juga mengakui bahwa kemitraannya di lini belakang bersama Aymeric Laporte sangat membantu dan saling mengoreksi kesalahan satu sama lain. Kubarsi menolak memberikan janji apa pun jika berhasil meraih gelar juara, sambil menegaskan bahwa fokusnya adalah memenangkan trofi ini.

Ia juga menyampaikan instruksi pelatih Luis de la Fuente kepada para pemain untuk membutuhkan lebih banyak semangat dan ambisi di depan gawang. Meskipun mengalami kesulitan melawan Cape Verde, Kubarsi menegaskan keyakinan penuh pada proyek ini dan bahwa tim tidak bisa mundur dari pola permainan ini. Ia juga memuji rekan setimnya Pedri sebagai





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Pau Kubarsi Spanyol Arab Saudi Sepak Bola Piala Dunia

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