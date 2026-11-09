Pau Cubarsi Raih Penghargaan Golden Boy 2026 Sebagai Bek Pertama

Bek Barcelona Pau Cubarsi dinobatkan sebagai Penerima Golden Boy 2026, mengalahkan 24 kandidat. Dia menjadi bek pertama dalam sejarah dan kelima dari La Masia yang meraih prestasi ini.

Pemain pertahanan Barcelona, Pau Cubarsi, telah resmi dinobatkan sebagai Penerima Penghargaan Golden Boy 2026. Penghargaan bergengsi ini diakui secara luas sebagai apresiasi tertinggi bagi talenta muda terbaik dunia yang berusia di bawah 21 tahun. Kemenangan ini menandai pencapaian bersejarah bagi sang bek muda yang telah menunjukkan performa luar biasa selama musim ini.

Penghargaan yang digagas oleh Massimo Franchi ini diberikan secara tahunan sejak tahun 2003 oleh jurnalis surat kabar Italia Tuttosport. Mekanisme seleksi sangat ketat, membatasi nominasi hanya untuk pemain yang berusia di bawah 21 tahun dan aktif bermain di liga-liga Eropa. Cubarsi mengungguli 24 kandidat lainnya yang masuk dalam daftar Benchmark, yaitu pantauan kontribusi pemain sesuai level dan performa mereka, serta lima kartu undangan tambahan dari panitia penyelenggara untuk talenta bersinar di saat terakhir.

Also read Kristaps Porzingis Rehat dari Basket demi Kesehatan, Status di Warriors Belum Pasti

Kemenangan Cubarsi menutup luka kekecewaan sebelumnya saat ia gagal meraih penghargaan Kopa yang jatuh ke tangan Lamine Yamal untuk tahun ketiga berturut-turut dengan selisih hanya dua poin. Dalam proses pemungutan suara Golden Boy kali ini, tidak ada keraguan mengenai kelayakan bek juara Piala Dunia ini untuk memenangi trofi. Hal ini juga menghilangkan kepahitan atas kelulusannya tanpa penghargaan dalam acara Ballon d'Or, sekaligus mengukuhkan dominasi Barcelona atas prestasi internasional bagi anak asuhnya.

Barcelona menegaskan posisinya sebagai kiblat pengembangan bakat muda melalui penghargaan ini, setelah daftar peraih sebelumnya memuat lima pemain yang lulus dari akademi La Masia. Kelima nama tersebut adalah Lionel Messi, Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal, kini bergabung dengan Pau Cubarsi dalam daftar eksklusif tersebut. Catatan historis ini menunjukkan betapa mudahnya para pemain dari La Masia beradaptasi dan berkinerja tinggi di kancah sepak bola internasional elite.

Advertisement

Penting untuk dicatat bahwa Pau Cubarsi menjadi bek kedua dalam sejarah yang meraih penghargaan ini, setelah pemain Belanda Matthijs de Ligt yang memenangkannya pada tahun 2018. Semua peraih lainnya berasal dari lini tengah atau penyerang, termasuk nama-nama besar dunia seperti Sergio Aguero, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Joao Felix, dan Erling Haaland. Namun, nama Cristiano Ronaldo tidak pernah muncul di antara para peraih Golden Boy sepanjang sejarah penobatan tersebut.

Dalam silsilah pemenang, Pau Cubarsi menggantikan Desire Doue dari Prancis yang meraih edisi 2025, serta Lamine Yamal pemenang edisi 2024. Saat ini, daftar 23 peraih penghargaan ini memuat enam pemain Spanyol, mencatatkan dominasi negara tersebut atas penghargaan ini. Cesc Fabregas menjadi pemain Spanyol pertama yang dinobatkan meraihnya pada tahun 2006 saat masih menjadi pemain di skuat Arsenal.

Keberhasilan Fabregas disusul oleh Isco selama periodenya bersama Malaga, lalu Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal, sebelum akhirnya dipuncaki oleh Cubarsi. Berbeda dengan penghargaan Kopa yang diberikan oleh majalah France Football dan bisa dimenangi berkali-kali, penghargaan Golden Boy hanya bisa dimenangi satu kali oleh setiap pemain. Fakta ini menambah bobot prestise yang diraih oleh Pau Cubarsi di usianya yang sangat muda.