Patroli Siber Ungkap Perdagangan Gading Gajah Ilegal di Bali

Investigasi Tim Cyber Patrol Balai Gakkumhut mengekspos jaringan perdagangan barang berbahan gading gajah di Bali, mengidentifikasi tersangka, dan mengirimkan bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Perkara perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Bali terungkap melalui patroli siber Tim Cyber Patrol Balai Gakkumhut wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tanggal 2 Juni 2026.

Penyelidikan dimulai setelah ditemukan unggahan di Facebook yang menawarkan barang diduga berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi. Tim kemudian melacak dan memfokuskan investigasi pada wilayah Tampaksiring di Kabupaten Gianyar. Pada 14 April 2026, petugas menyisir sejumlah art shop di daerah tersebut, sekaligus melakukan puncak operasi pada 15 April 2026 bersama Korwas PPNS Polda Bali. Dari dua lokasi yang diisi periksa, didapatkan barang bukti berupa kerajinan ukiran, patung dan bagian tubuh yang diduga berbahan gading gajah.

Barang bukti tersebut menjadi inti pembuktian karena menunjukkan bahwa bagian tubuh satwa yang dilindungi masih diperdagangkan dalam bentuk barang koleksi dan kerajinan. Hasil pemeriksaan menegaskan bahwa barang bukti memang diperoleh dari gading gajah, sehingga memicu penyitaan oleh unit K3. Penyelidik menempatkan IKS, identitas yang tidak seluruhnya terbuka, sebagai tersangka utama. Setelah melakukan verifikasi saksi, pemrosesan barang bukti, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, dan penyelarasan petunjuk perkara, berkas perkara tersebut dirasa lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Ketentuan Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1990 berlaku, di mana pelanggaran dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Kepala Balai Gakkumhut wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menegaskan pentingnya ketelitian dina proses pembuktian. Ia menyampaikan bahwa barang bukti sudah tidak lagi berupa bagian tubuh satwa utuh, melainkan telah diubah menjadi kerajinan. Oleh karena itu penyelidik harus memastikan jenis barang, status perlindungan satwa, dan unsur perdagangannya.

Ia juga mengingatkan masyarakat, bahkan jika barang telah diolah menjadi ukiran atau pajangan, tetap tidak sah untuk diperdagangkan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menilai perdagangan gading gajah dan bagian tubuh satwa dilindungi merupakan ancaman serius bagi kekayaan hayati Indonesia. Ia menyerukan agar publik tidak membeli, menyimpan, atau memungut barang tersebut serta melaporkan setiap penawaran melalui aparat berwenang.

Sebelumnya, polisi telah menangkap empat penjual gading gajah ilegal di wilayah Sukabumi dan Jakarta, dengan total nilai aset mencapai Rp 2,3 miliar. Langkah ini sejalan dengan komitmen Kemenhut untuk memperkuat penegakan hukum konservasi, menutup ruang pasar gelap, serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa satwa dilindungi bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, patroli siber dan koordinasi lintas lembaga menjadi pilar penting dalam menekan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi, memperkuat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia





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