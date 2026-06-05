Patroli Gabungan Polres Metro Jakarta Barat Amankan Pemuda Bawa Golok di Razia Stasioner Jalan Tubagus Angke

Polres Metro Jakarta Barat bersama TNI, Brimob, dan Satpol PP berhasil mengamankan seorang pemuda yang membawa golok selama razia stasioner di Jalan Tubagus Angke pada dini hari Jumat 5 Juni 2026, sebagai langkah preventif menurunkan kriminalitas malam hari.

Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan potensi ancaman keamanan setelah menangkap seorang pemuda yang tertangkap membawa senjata tajam jenis golok pada saat melakukan razia stasioner di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, pada dini hari Jumat 5 Juni 2026.

Insiden ini terjadi dalam rangka operasi gabungan yang melibatkan sejumlah elemen keamanan, termasuk Polri, TNI melalui Kodim 0503/JB, Brimob Polda Metro Jaya, serta Satpol PP Jakarta Barat. Operasi dimulai pada pukul 00.30 WIB dan berlanjut hingga pukul 04.00 WIB, dengan tujuan menyisir titik-titik rawan gangguan keamanan, mengatasi kriminalitas jalanan, mengurangi potensi tawuran, serta menindak penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan penyisiran wilayah, tim gabungan memusatkan fokus pada razia stasioner di Jalan Tubagus Angke, di mana sebuah kendaraan mencurigakan menarik perhatian petugas.

Perwira Pengawas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Anggoro Winardi, menjelaskan bahwa tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah menilai perilaku pengendara tidak wajar. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan adanya golok terletak di dalam kendaraan, yang kemudian disita sebagai barang bukti. Pemuda yang membawa senjata tersebut langsung diamankan dan diantar ke markas Polres Metro Jakarta Barat untuk proses pemeriksaan intensif, dengan tujuan mengidentifikasi motif dan jaringan yang mungkin terkait.

Anggoro menekankan bahwa penangkapan ini merupakan hasil koordinasi yang solid antara aparat keamanan, memperlihatkan sinergi yang kuat antara Polri, TNI, Brimob, dan Satpol PP dalam upaya menciptakan rasa aman bagi warga Jakarta Barat pada jam-jam rawan kejahatan.

"Operasi terpadu ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memberikan rasa aman, sekaligus langkah preventif dalam mencegah tindak kejahatan yang cenderung meningkat pada malam dan dini hari," ujar Anggoro. Ia menambahkan bahwa tim akan terus meningkatkan intensitas patroli rutin dan mengadakan razia-razia serupa secara berkala, memastikan wilayah hukum tetap tertib, kondusif, dan bebas dari potensi ancaman. Dengan pendekatan preventif dan kolaboratif ini, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta Barat





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Polres Metro Jakarta Barat Razia Stasioner Golok Kerjasama Keamanan Jakarta Barat

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