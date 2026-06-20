Patroli Gabungan Bubarkan Tawuran Remaja di Kramat Jati

Patroli gabungan Satbrimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil membubarkan tawuran remaja Jaktim di Kramat Jati, mengamankan empat pelaku beserta senjata tajam.

Patroli gabungan Satbrimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil membubarkan tawuran remaja Jaktim di Kramat Jati , mengamankan empat pelaku beserta senjata tajam.

Petugas juga berhasil mengamankan sejumlah pelaku yang diduga kuat terlibat dalam keributan tersebut. Dalam operasi cepat tersebut, aparat kepolisian mengamankan empat orang remaja yang diduga menjadi bagian dari kelompok tawuran. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa dua bilah celurit. Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Henik Maryanto, menegaskan bahwa sinergi antara personel Brimob dan jajaran satuan kewilayahan akan terus diperkuat.

Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan ketertiban yang dapat meresahkan warga Jakarta. Upaya pencegahan melalui patroli rutin juga diintensifkan sebagai langkah menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Setelah berhasil membubarkan massa dan mengamankan para pelaku tawuran di Kramat Jati, tim patroli gabungan tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan penyisiran ke sejumlah titik rawan kriminalitas lainnya di wilayah Jakarta Timur.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi kepolisian untuk menekan angka kejahatan dan gangguan kamtibmas secara menyeluruh





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Patroli Gabungan Satbrimob Polda Metro Jaya Polres Metro Jakarta Timur Tawuran Remaja Kramat Jati

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