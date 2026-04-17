Patrick Kluivert Kembali ke Indonesia, Antusias Sambut Atmosfer SUGBK Meski Batal Bermain

Mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kembali menginjakkan kaki di tanah air untuk pertama kalinya sejak meninggalkan posisinya sebagai pelatih skuad Garuda. Kali ini, ia hadir sebagai bagian dari tim Barcelona Legends dalam laga ekshibisi melawan DRX World Legends. Meskipun gagal merumput akibat cedera, Kluivert tetap menunjukkan antusiasmenya dan memuji atmosfer SUGBK sebagai salah satu yang paling fantastis.

Kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia kali ini disambut hangat oleh para penggemar sepak bola tanah air. Mantan juru taktik Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan rasa senangnya dapat kembali merasakan atmosfer yang luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno ( SUGBK ), Jakarta. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya sebagai pelatih skuad Garuda pasca kegagalan di ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kluivert tidak datang sendirian, ia hadir sebagai bagian dari tim Barcelona Legends yang dijadwalkan untuk menjalani pertandingan ekshibisi melawan DRX World Legends. Pertandingan ini menjadi magnet tersendiri bagi para penggemar sepak bola, terutama yang merindukan aksi para bintang legendaris dari era yang berbeda. Dalam sesi konferensi pers, Kluivert dengan penuh semangat berbagi pengalamannya tentang Indonesia, khususnya mengenai stadion kebanggaan bangsa tersebut. Ia memberikan pujian setinggi langit untuk SUGBK, menyebutnya sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling fantastis yang pernah ia alami sepanjang kariernya di dunia sepak bola. Pengalaman bermain di hadapan ribuan suporter Indonesia selalu meninggalkan kesan mendalam baginya. Ia menganggap kehadiran dan dukungan suporter sebagai kekuatan luar biasa yang membuat segalanya terasa mungkin di atas lapangan hijau. Rasa bangga dan apresiasi terpancar jelas dari setiap kata yang diucapkannya saat mengenang momen-momen bermain di Indonesia. Namun, takdir berkata lain bagi para suporter yang sangat menantikan aksi tendangan dan kelihaian Kluivert di atas lapangan. Eks bintang Newcastle United ini terpaksa harus menelan kekecewaan, begitu pula para penggemar yang telah menantikan penampilannya. Penyebabnya adalah cedera otot paha yang baru saja dialaminya pada pekan lalu. Cedera ini membuatnya harus mengubur impiannya untuk bermain membela Barcelona Legends dalam laga ekshibisi tersebut. Meski tidak dapat berlaga, Kluivert tetap berusaha menunjukkan komitmennya dengan tetap hadir dan menyapa para penggemar. Ia menegaskan bahwa hal terpenting baginya adalah bisa berada di Indonesia dan menunjukkan wajahnya kepada para penggemar yang selalu memberikan dukungan. Ia mengaku sangat senang bisa kembali ke tanah air, meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bermain. Sebagai informasi tambahan, tim Barcelona Legends yang diboyong ke Indonesia kali ini diperkuat oleh sejumlah nama besar yang pernah menghiasi jagat sepak bola Eropa. Beberapa di antaranya adalah Javier Saviola, Phillip Cocu, Vitor Baia, Martin Montoya, dan Cristian Tello. Mereka akan berhadapan dengan tim DRX World Legends yang juga tidak kalah mentereng. Tim lawan ini merupakan gabungan dari para eks bintang sepak bola dunia, yang meliputi pemain-pemain sekaliber Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Franck Ribery, dan John Arne Riise. Ronaldo Nazario, sang legenda Brasil, turut hadir sebagai manajer tim DRX World Legends, menambah daftar bintang yang akan menghiasi panggung sepak bola Indonesia. Kehadiran para legenda ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta sepak bola tanah air, sebuah kesempatan langka untuk menyaksikan aksi mereka secara langsung, meskipun hanya dalam format laga ekshibisi. Acara ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi destinasi menarik bagi perhelatan sepak bola bertaraf internasional, menarik minat para pemain top dunia untuk kembali berinteraksi dengan penggemar di berbagai belahan dunia.





