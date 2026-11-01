Paten Changan S09: Inovasi Bak Mandi Kaki di Dalam Kabin Mobil Mewah

Changan mengajukan paten CN122873858A untuk fitur bak mandi kaki terintegrasi di mobil Deepal S09, menawarkan kenyamanan spa di dalam kabin kendaraan flagship.

Changan sebagai produsen otomotif asal Tiongkok telah mengajukan permohonan paten resmi yang mengungkap inovasi interior kendaraan yang sangat tidak konvensional. Dokumen paten tersebut secara spesifik menyoroti integrasi bak mandi kaki yang terpasang langsung di dalam kabin mobil, sebuah fitur yang menargetkan penumpang untuk mendapatkan pengalaman perawatan layaknya fasilitas spa premium tanpa perlu meninggalkan kendaraan. Inovasi ini dilapor oleh CarNewsChina pada hari Minggu, tanggal 1 November 2026, sebagai bukti nyata bagaimana industri otomotif Tiongkok terus mendorong batas kreativitas dalam mendefinisikan ulang fungsi ruang dalam kendaraan modern. Permohonan paten ini terdaftar dengan nomor CN122873858A, yang menunjukkan bahwa konsep ini telah melewati tahap desain awal dan kini dalam proses pengajuan hukum hak Kekayaan Intelektual yang formal.

Mekanisme Desain Tersembunyi dan Praktis

Sistem yang diusulkan oleh merek Deepal dari Changan ini menggunakan mekanisme tarik yang canggih untuk menghubungkan wadah bak mandi kaki dengan struktur bodi kendaraan secara langsung. Ketika perangkat ini tidak digunakan dalam aktivitas perawatan kaki, wadah berbentuk baskom tersebut dapat dilipat rapat dan disimpan secara tersembunyi tepat di bawah kursi penumpang depan. Hal ini dirancang secara khusus agar keberadaan fisik perangkat tidak mengganggu ruang kabin maupun aktivitas harian penumpang, sehingga estetika interior tetap terjaga dengan baik.

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Perangkat ini sama sekali tidak sekadar berupa wadah air biasa yang dangkal, melainkan dilengkapi dengan berbagai komponen pendukung yang kompleks untuk memastikan keselamatan dan kebersihan. Deepal menyertakan struktur anti-cipratan yang berfungsi mencegah air meluap keluar dari wadah saat kendaraan berada dalam kondisi bergerak di jalan raya. Selain itu, terdapat juga lubang pemandu aliran yang terintegrasi dengan rakitan desinfeksi, yang ditempatkan di dalam rongga instalasi khusus untuk menjaga higienitas air yang digunakan oleh penumpang.

Tantangan Integrasi Ruang Interior Kendaraan

Dalam dokumen pengajuan paten yang rinci, Deepal menjelaskan bahwa inovasi unik ini dikembangkan sebagai respons langsung terhadap tantangan teknis integrasi peralatan perawatan tubuh ke dalam struktur kaku kendaraan. Salah satu perhatian utama dari para insinyur yang terlibat adalah efisiensi maksimal dalam pemanfaatan ruang interior yang terbatas di dalam kabin mobil. Penambahan perangkat khusus yang volumetrik seperti bak mandi memang berpotensi signifikan mengurangi ruang gerak yang tersedia bagi pengemudi maupun penumpang di barisan belakang.

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Melalui mekanisme lipat dan sistem penyimpanan tersembunyi yang telah diuji pada simulasi, bak mandi kaki ini dirancang agar tetap terasa praktis dan minim hambatan ketika tidak sedang digunakan. Meskipun konsep penyimpanan yang cerdas ini terlihat menjanjikan, hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana sistem pengisian air dan pembuangan air kotor akan diimplementasikan secara teknis. Pertanyaan mengenai sumber pasokan air bersih dan saluran pembuangan limbah akan menjadi tantangan besar apabila teknologi tersebut benar-benar masuk ke dalam tahap produksi massal yang komersial.

Kandidat Model Produksi Flagship Deepal

Meskipun tingkat kebutuhan konsumen terhadap fitur bak mandi kaki di dalam mobil masih belum jelas secara data pasar, perawatan kaki atau foot bath diketahui memiliki popularitas yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Tiongkok. Kondisi sosial dan budaya tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan strategis utama bagi Deepal dalam mengembangkan fasilitas relaksasi tambahan yang eksotis di dalam kendaraan mereka. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manajemen mengenai model produksi spesifik Deepal yang akan mendapatkan teknologi inovatif ini secara standar.

Mengingat bahwa sebagian besar lini kendaraan Deepal umumnya menyasar segmen pasar arus utama dengan harga yang kompetitif, penggunaan perangkat tambahan yang kompleks seperti ini berpotensi meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Karena alasan ekonomi tersebut, jika fitur bak mandi kaki benar-benar diproduksi, fitur tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk hadir hanya pada model unggulan atau SUV kelas atas yang memosisikan diri sebagai kendaraan premium. Salah satu model yang paling potensial menjadi kandidat penerima fitur ini adalah Deepal S09.

SUV flagship enam penumpang ini menjadi salah satu kendaraan terbesar dalam jajaran produk Deepal dan memiliki dimensi bodi yang bongsor, yang dinilai sangat cocok sebagai kandidat penyematan fitur kenyamanan kelas atas. Di pasar Tiongkok, Deepal S09 tersedia dalam pilihan sistem penggerak roda belakang atau RWD dengan tenaga mencapai 231 kW yang setara dengan 310 tenaga kuda. Sementara itu, varian penggerak empat roda atau 4WD memiliki tenaga yang lebih besar hingga 362 kW, memberikan performa yang mumpuni untuk kendaraan berukuran besar.

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Arah Masa Depan Industri Otomotif Tiongkok

Pengajuan paten bak mandi kaki ini semakin memperlihatkan arah pengembangan industri otomotif Tiongkok yang tidak hanya berfokus pada performa mesin, elektrifikasi, dan teknologi berkendara pintar semata. Kenyamanan serta pengalaman penumpang di dalam kabin juga mulai menjadi perhatian utama para produsen, termasuk melalui fitur-fitur yang sebelumnya lebih identik dengan fasilitas rumah mewah atau pusat kebugaran. Hal ini menandai pergeseran paradigma di mana mobil tidak lagi dianggap sekadar alat transportasi, melainkan ruang hidup bergerak yang memberikan kenyamanan maksimal.

Meski fitur inovatif ini belum tentu masuk jalur produksi massal dalam waktu dekat, inovasi Deepal ini memberikan gambaran menarik mengenai kemungkinan hadirnya fasilitas relaksasi ala spa di dalam mobil masa depan. Para pengamat industri melihat ini sebagai eksperimen desain yang menunjukkan seberapa jauh batas kreativitas dapat mendorong kenyamanan penumpang. Perkembangan ini akan menjadi sorotan menarik bagi para pecinta teknologi otomotif yang mengamati tren interior kendaraan mewah di Tiongkok.