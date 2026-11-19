Ayok Sukamto dari Jember tertangkap Ukraina saat jadi relawan Rusia. Istri Sriani kaget karena janji kerja ke Korea. Proses diplomasi diplomatik segera dilakukan.

Kabar mengejutkan datang dari Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengenai nasib warga setempat yang terjebak di konflik bersenjata luar negeri. Ayok Sukamto, pria berusia 49 tahun, dikonfirmasi berada dalam status tawanan perang setelah bergabung dengan militer Rusia sebagai seorang relawan tempur. Kejadian ini mengungkap celah keamanan dalam arus tenaga kerja informal yang berujung pada keterlibatan langsung dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

Mekanisme Pergi Tanpa Izin Resmi

Proses kepergian Ayok Sukamto ke zona konflik dimulai pada Juli 2026. Ia berangkat meninggalkan tanah air bersama seorang teman dekatnya dengan rute yang tidak jelas ke negara Rusia. Mekanisme perjalanan ini tidak melalui prosedur migrasi resmi atau perjanjian kerja sama antar negara. Sebagai gantinya, Ayok memanfaatkan jaringan informal untuk mencapai tujuan pertamanya di luar negeri. Namun, di tengah perjalanan atau setelah mendarat, rencana aslinya berubah drastis menjadi keterlibatan aktif dalam konflik militer.

Also read Kanada tingkatkan sanksi Rusia selama masih berperang dengan Ukraina

Perbedaan Informasi Keluarga dan Kenyataan

Istri dari Ayok Sukamto, Sriani Retno Palupi, mengungkapkan rasa sedih dan kecewa yang mendalam atas kondisi terkini suaminya. Sriani menceritakan bahwa informasi terakhir yang ia terima dari Ayok sebelum berangkat adalah bahwa ia akan bekerja ke Korea Selatan. Janji ini menjadi alasan utama bagi keluarga untuk merelakan kepergian tersebut. Namun, kenyataan di lapangan berbeda jauh dari janji yang disampaikan kepada keluarga yang berada di kampung halaman.

Sriani mengaku tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai bagaimana suaminya bisa berakhir di wilayah Ukraina hingga akhirnya ditangkap oleh pasukan setempat. Pengetahuan pertama kali mengenai status tertangkapnya suami ia dapatkan melalui video viral yang beredar di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, terlihat tubuh Ayok Sukamto dalam kondisi sangat kurus dan lemah, sebuah indikator jelas dari sulitnya kehidupan di tengah front pertempuran atau selama proses penahanan.

Advertisement

Riwayat Migrasi Kerja dan Isolasi Komunikasi

Jejak perjalanan migrasi kerja Ayok Sukamto sebenarnya sudah dimulai lebih dari satu dekade lalu. Pada tahun 2016, ia pernah bekerja ke luar negeri dengan tujuan benua Afrika. Di sana, ia berprofesi sebagai pekerja konstruksi sebelum akhirnya memutuskan pulang ke Jember untuk beristirahat dan mencari pekerjaan lain. Pengalaman di Afrika tersebut membuatnya memiliki pola serupa untuk kembali mencari nafkah di luar negeri, namun dengan tujuan yang tidak pernah ia informasikan secara transparan kepada keluarganya.

Komunikasi antara Ayok dan keluarganya telah terputus selama dua tahun terakhir. Ketidakmampuan untuk menghubungi suami membuat Sriani semakin resah. Situasi baru terpecahkan ketika aparat Kepolisian Sektor Kencong datang mengunjungi rumah Sriani sebulan yang lalu, sebelum tanggal Rabu, 18 November 2026. Kedatangan petugas kepolisian membawa berita yang tidak diduga oleh keluarga, yaitu konfirmasi bahwa Ayok sedang ditahan oleh pihak Ukraina.

Konfirmasi Tetangga dan Latar Belakang Sosial

Validasi mengenai identitas dan latar belakang Ayok Sukamto dikonfirmasi oleh Much. Zaini Toha, Ketua RT 03/RW 04 Dusun Wunguan. Much. Zaini Toha membenarkan bahwa Ayok adalah warga asli dan produktif di dusunnya. Sebelum memutuskan untuk pergi ke luar negeri secara berulang kali, Ayok dikenal sebagai seorang pengusaha pembuatan genteng yang usahanya cukup berhasil. Sektor industri genteng ini merupakan mata pencaharian utama bagi mayoritas warga di Dusun Wunguan.

Much. Zaini Toha juga menjelaskan pola keberangkatan Ayok yang serupa dengan yang diceritakan oleh keluarga. Ia menyebutkan bahwa Ayok berangkat ke Rusia bersama temannya pada Juli 2026. Meskipun Much. Zaini Toha tidak mengetahui detail pekerjaan spesifik yang ditawarkan di Rusia, keberangkatannya yang mendadak dan tidak diinformasikan dengan jelas menjadi tanda bagi lingkungan sekitarnya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rencana migrasi tersebut.

Advertisement

Dampak Hukum dan Prosedur Diplomatik

Status Ayok Sukamto sebagai tawanan perang membuka serangkaian prosedur hukum internasional yang kompleks. Sebagai warga negara Indonesia yang terdampar di zona konflik, ia kini berada di bawah yurisdiksi militer Ukraina. Proses pembebasan atau repatriasi warga negara yang terlibat dalam konflik asing memerlukan koordinasi tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan negara tempat penahanan terjadi. Hal ini melibatkan peran Kementerian Luar Negeri serta Kantor Konsuler untuk memastikan hak-hak hukum warga negaranya terpenuhi.

Kasus ini menjadi peringatan keras mengenai bahaya arus migrasi kerja ilegal yang sering kali menyamar sebagai pekerjaan resmi. Keluarga korban disarankan untuk segera melapor kepada otoritas berwenang agar dapat dilakukan pendampingan hukum. Penanganan kasus ini membutuhkan ketelitian informasi dari berbagai pihak, termasuk polisi setempat dan keluarga, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses diplomasi bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum internasional.