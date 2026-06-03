Pasukan Komponen Cadangan Gelombang I ASN Diambil Sumpah

Sebanyak 1.764 peserta Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) aparatur sipil negara (ASN) Kementerian dan Lembaga Gelombang Pertama Tahun 2026 diambil sumpah serta ditetapkan sebagai bagian dari kekuatan bela negara.

Pasukan Komponen Cadangan Gelombang I aparatur sipil negara (ASN) mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah penetapan Latihan Dasar Militer Komcad Gelombang I ASN di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada 3 Juni 2026.

Sebanyak 1.764 peserta Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) aparatur sipil negara (ASN) Kementerian dan Lembaga Gelombang Pertama Tahun 2026 diambil sumpah serta ditetapkan sebagai bagian dari kekuatan bela negara. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan pengarahan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah penetapan Latihan Dasar Militer Pasukan Komponen Cadangan Gelombang I aparatur sipil negara (ASN) di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 3 Juni 2026.

Kepala Bacadnas Letjen TNI Gabriel Lema membacakan pengambilan sumpah penetapan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan Gelombang I aparatur sipil negara (ASN) di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 3 Juni 2026. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan ucapan selamat setelah memberikan pengarahan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah penetapan Latihan Dasar Militer Pasukan Komponen Cadangan Gelombang I aparatur sipil negara (ASN) di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 3 Juni 2026.

Pasukan Komponen Cadangan Gelombang I aparatur sipil negara (ASN) mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah penetapan Latihan Dasar Militer Komcad Gelombang I ASN di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 3 Juni 2026





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Pasukan Komponen Cadangan Gelombang I Aparatur Sipil Negara (ASN) Latihan Dasar Militer Komcad Gelombang I ASN

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