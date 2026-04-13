Pasporgate Guncang Sepak Bola: Dampak, Keputusan KNVB, dan Persiapan Piala Presiden 2026

Berita terkini seputar dunia sepak bola, meliputi kasus 'Paspoortgate' yang melibatkan perubahan kewarganegaraan pemain, persiapan turnamen Piala Presiden 2026, hasil pertandingan liga, dan perkembangan menarik lainnya.

Kasus paspor yang menggemparkan dunia sepak bola , dikenal sebagai ' Paspoortgate ', mencuat setelah NAC Breda mengajukan protes keras atas kekalahan telak 0-6 dari Go Ahead Eagles. Klub tersebut mempertanyakan kelayakan Dean James untuk bermain karena status kewarganegaraannya yang telah beralih menjadi warga negara Indonesia. Perubahan ini, menurut NAC Breda, mengharuskan James memiliki izin kerja baru sebagai pemain non-Uni Eropa.

Laporan ini kemudian diajukan ke KNVB, badan sepak bola Belanda, dengan tuntutan agar hasil pertandingan ditinjau ulang dan adanya penyesuaian gaji pemain sesuai dengan regulasi pemain non-Eropa. Dampak dari isu ini sangat luas, tidak hanya menimpa Dean James, tetapi juga menyeret sekitar 25 pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Cape Verde yang telah berganti kewarganegaraan. Akibatnya, banyak pemain yang terpaksa absen dari latihan dan pertandingan bersama klub mereka masing-masing. Beberapa nama lain yang ikut terdampak termasuk Nathan Tjoe-A-On, Tim Geypens, dan Justin Hubner, yang juga harus menepi sementara dari aktivitas tim. Setelah penyelidikan mendalam, KNVB akhirnya mengambil keputusan penting dengan menyatakan bahwa para pemain yang terlibat dalam kasus 'Paspoortgate' tidak bersalah. Mereka dianggap telah memenuhi semua persyaratan untuk kembali berlatih dan bermain bersama klub masing-masing. Keputusan ini disambut baik oleh para pemain yang sempat merasa dirugikan dan tertekan akibat permasalahan administratif yang terjadi. Keputusan KNVB ini memungkinkan para pemain untuk kembali fokus pada karier sepak bola mereka. Justin Hubner, yang sempat absen, kembali bermain dalam laga melawan NAC Breda pada Minggu, 12 April 2026 malam WIB. Ia menunjukkan performa penuh dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1. Usai pertandingan, Hubner mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan NAC Breda yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan pribadi pemain. Ia menyebut tindakan klub tersebut sebagai skandal dan mempertanyakan mengapa masalah kewarganegaraan mereka menjadi perhatian utama. Hubner menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya hanya ingin bermain sepak bola dan berkontribusi bagi klub mereka. Kasus ini menjadi pengingat bagi pentingnya regulasi dan kejelasan dalam proses perubahan kewarganegaraan pemain, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap karier pemain. Di sisi lain, dunia sepak bola Indonesia juga tengah bersiap menyambut turnamen pramusim bergengsi, Piala Presiden 2026, yang dijanjikan akan hadir dengan format baru. Timnas Indonesia U-17 akan mengawali perjuangan mereka di babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 dengan menghadapi Timnas Timor Leste pada Senin, 13 April 2026. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi tim muda Indonesia dalam mengukir prestasi di kancah internasional. Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, meskipun timnya harus mengakui keunggulan Inter Milan dengan skor tipis 3-4 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, tetap bangga dengan penampilan anak asuhnya. Inter Milan menunjukkan mentalitas juara dalam pertandingan tersebut. Selain itu, Bojan Hodak memberikan analisis kunci kemenangan dramatis Persib Bandung atas Bali United meski bermain dengan 10 pemain. Persib semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 2026. Mikel Arteta juga mengkritik penampilan Arsenal usai kekalahan 1-2 dari Bournemouth dan menegaskan bahwa timnya masih jauh dari level yang seharusnya dalam perburuan gelar Liga Inggris. Berita lainnya meliputi kegagalan Indonesia di ASEAN Futsal, penyesalan Garnacho yang meninggalkan MU, dan rumor Cesc Fabregas sebagai kandidat manajer Setan Merah. Selain itu, ada juga berita mengenai Manchester City yang terus menunjukkan dominasinya dalam persaingan gelar juara Liga Inggris.





