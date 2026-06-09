Paspor Tercecer di BSD Ternyata Paspor Lama Jemaah Haji

Paspor tercecer di BSD ternyata bukan paspor baru, melainkan paspor lama jemaah haji yang sudah habis masa berlaku. Pihak Imigrasi telah menelusuri temuan tumpukan paspor tersebut dan berhasil menemukan asal muasal dokumen negara tersebut.

Ratusan paspor tercecer di BSD ternyata bukan paspor baru, melainkan paspor lama jemaah haji yang sudah habis masa berlaku. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus (Kanimsus) Non TPI Tangerang telah menelusuri temuan tumpukan paspor tersebut.

Mereka melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Berdasarkan penelusuran awal, dokumen-dokumen itu dipastikan merupakan paspor lama yang sudah tidak memiliki halaman biodata atau isi. Fakta lainnya, paspor-paspor itu sudah pernah digunakan untuk keperluan ibadah haji. Pihak Imigrasi kemudian berkoordinasi dengan Polsek Serpong dan berhasil menemukan bahwa sejumlah paspor yang tercecer telah diamankan oleh petugas keamanan kawasan BSD sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian.

Polsek Serpong kini telah menyerahkan seluruh barang bukti tersebut kepada Kanimsus Tangerang untuk ditindaklanjuti. Total barang bukti yang berhasil diamankan secara resmi terdiri dari 129 sampul paspor RI bekas yang sudah tidak memiliki halaman biodata atau isi, serta satu paspor RI yang telah habis masa berlakunya. Pihak Imigrasi masih berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Tangsel untuk mendalami asal muasal dokumen negara tersebut bisa tercecer di jalanan.

Saat ini, pihak Kanwil Kemenhaj Tangsel melakukan penelusuran internal secara intensif untuk mengetahui kronologi dokumen-dokumen di bawah pengawasan mereka bisa luput hingga tercecer di area publik. Pihak Imigrasi mengimbau Kanwil Kemenhaj Tangsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait mekanisme pengembalian paspor lama milik jemaah haji agar kelalaian serupa tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, pihak Imigrasi juga mengingatkan seluruh masyarakat luas untuk selalu menjaga fisik paspor mereka dengan baik dan aman.

Paspor adalah dokumen resmi negara yang wajib disimpan dan dijaga secara benar oleh setiap pemiliknya, meskipun masa berlakunya telah habis. Pihak Imigrasi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga paspor mereka agar tidak tercecer di jalanan dan dijadikan barang bukti yang tidak berlaku lagi





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Paspor Tercecer BSD Paspor Lama Jemaah Haji Kantor Imigrasi Polsek Serpong

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