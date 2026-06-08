Paspor Berserakan di Tangerang Selatan, Kantor Imigrasi Tangerang Melakukan Penelusuran

Kantor Imigrasi Tangerang melakukan penelusuran terkait informasi tentang temuan paspor yang berserakan di kawasan Tangerang Selatan. Petugas telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan beberapa bukti fisik lain yang menguatkan indikasi keberadaan dokumen-dokumen tersebut sebelumnya.

Kantor Imigrasi Tangerang melakukan penelusuran terkait informasi tentang temuan paspor yang berserakan di kawasan Tangerang Selatan . Petugas telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan beberapa bukti fisik lain yang menguatkan indikasi keberadaan dokumen-dokumen tersebut sebelumnya.

Ditemukan dua buah sampul paspor yang telah terpisah dari halaman biodata maupun halaman utamanya, serta beberapa lembar dokumen berupa bukti setoran haji yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan paspor yang berserakan. Menindaklanjuti temuan itu, Kantor Imigrasi Tangerang akan melakukan pengecekan nomor paspor pada sistem penerbitan paspor untuk melacak data serta keterangan lebih lanjut mengenai pemilik maupun penjamin paspor tersebut. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kronologi peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Hasil dari pendalaman dan investigasi lapangan itu akan digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan langkah pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku





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Paspor Berserakan Kantor Imigrasi Tangerang Penelusuran Tangerang Selatan

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