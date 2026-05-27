Pasca Kepergian Bojan Hodak, Persib Bandung Hadapi Asa dan Keraguan di Bursa Transfer

Setelah Bojan Hodak resmi meninggalkan Persib Bandung, sejumlah pemain kunci seperti Federico Barba, Layvin Kurzawa, Sergio Castel, dan Ramon Tanque dikabarkan akan hengkang. Sementara itu, Adam Przybek, Alfeandra Dewangga, dan Robi Darwis juga berpotensi pergi. Situasi ini membuat Bobotoh cemas menyambut musim depan.

Memasuki fase penting setelah berakhirnya era Bojan Hodak , keputusan sang pelatih meninggalkan kursi kepelatihan Maung Bandung memunculkan banyak spekulasi terkait masa depan skuad juara BRI Super League 2025/2026.

Situasi itu membuat Bobotoh mulai bertanya-tanya soal komposisi pemain musim depan. Apalagi, sejumlah pemain Persib dikabarkan akan habis kontrak dan belum mendapat kepastian terkait kelanjutan karier mereka di Bandung. Sebelum resmi pergi, Bojan Hodak sebenarnya memberi sinyal mayoritas pemain akan tetap bertahan. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut tidak bisa menjamin semua pemain inti akan tetap berada di skuad Maung Bandung.

Mayoritas dari mereka, mungkin 80 persen akan bertahan. Karena ketika berada di peringkat pertama, kami tidak perlu melakukan banyak perubahan. Mungkin tidak akan seperti musim lalu karena tim-tim lain membidik pemain kami, kata Bojan dalam wawancara eksklusif. Kini, setelah kepergiannya, sejumlah nama mulai dikaitkan dengan klub lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Bobotoh pun mulai meraba-raba siapa saja yang akan bertahan dan siapa yang akan hengkang. Berikut analisis lengkap mengenai situasi terkini di kubu Persib Bandung menjelang musim 2026/2027. Federico Barba menjadi nama yang paling ramai dibicarakan dalam rumor transfer Persib Bandung. Bek asal Italia itu disebut berpeluang kembali melanjutkan karier di kompetisi Eropa.

Rumor yang berkembang menyebut Barba telah menerima tawaran formal dari klub kasta kedua Liga Yunani, Iraklis Thessaloniki. Situasi tersebut membuat peluang bertahannya di Persib semakin kecil. Selama membela Persib, Barba tampil sebagai figur penting di lini belakang. Bek berusia 32 tahun itu dikenal kuat dalam duel udara dan punya kemampuan membaca permainan dengan sangat baik.

Bersamanya, pertahanan Persib menjadi kokoh dan sulit ditembus lawan. Kehilangan Barba tentu menjadi pukulan berat, mengingat kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Selain Barba, Layvin Kurzawa juga masuk daftar pemain yang berpotensi meninggalkan Persib Bandung. Kontrak mantan pemain PSG tersebut akan habis pada akhir Mei 2026.

Cedera yang berulang membuat Kurzawa kesulitan mendapatkan ritme permainan terbaiknya. Situasi itu membuat kontribusinya untuk Persib tidak maksimal sepanjang paruh musim lalu. Kurzawa sebenarnya datang dengan ekspektasi besar untuk memperkuat sektor kiri pertahanan Persib. Namun, kondisi fisik membuat mantan pemain Timnas Prancis itu lebih sering absen dibanding tampil reguler.

Dengan usia yang tidak lagi muda, ia mungkin akan mencari klub yang memberikan jaminan menit bermain lebih banyak. Sektor depan juga dihantui ketidakpastian. Masa depan Sergio Castel di Persib Bandung mulai dipenuhi tanda tanya. Penyerang asal Spanyol itu gagal memenuhi ekspektasi setelah kesulitan mencetak gol.

Dari enam pertandingan yang dimainkan bersama Persib, Sergio Castel belum mampu mencatatkan satu gol pun. Catatan tersebut membuat posisinya mulai terancam menjelang musim baru. Rumor yang berkembang menyebut Sergio Castel bakal bergabung dengan Persik Kediri. Isu itu bahkan sudah muncul sebelum Persib memastikan gelar juara BRI Super League 2025/2026.

Ramon Tanque menjadi pemain asing lain yang berpotensi meninggalkan Persib Bandung. Penyerang asal Brasil itu dinilai mengalami penurunan performa pada fase akhir musim. Persib disebut mulai mencari striker baru dengan naluri mencetak gol lebih tajam. Faktor kebutuhan tampil di kompetisi Asia juga membuat evaluasi lini depan menjadi prioritas.

Meski sempat tampil menjanjikan, konsistensi Ramon Tanque dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan Persib musim depan. Situasi itu membuat peluangnya bertahan mulai menipis. Keempat pemain asing ini adalah pilar penting di musim juara, namun kini masa depan mereka tidak menentu. Selain pemain asing, sejumlah pemain lokal juga santer dikabarkan akan hengkang.

Adam Przybek diprediksi tidak akan masuk dalam rencana Persib Bandung untuk musim 2026/2027. Kiper asal Inggris itu kalah bersaing dengan Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana. Sepanjang musim lalu, Przybek hanya mendapat satu kesempatan bermain saat menghadapi Persita Tangerang. Selebihnya, dia lebih banyak berada di bangku cadangan.

Bahkan, Persib tidak mendaftarkan Adam Przybek pada putaran kedua BRI Super League 2025/2026. Meski masih terikat kontrak, dia hanya menjalani sesi latihan bersama tim. Alfeandra Dewangga menjadi salah satu pemain lokal yang paling santer dikabarkan bakal hengkang. Pemain bernomor punggung 19 itu kesulitan mendapatkan tempat utama di era Bojan Hodak.

Sepanjang musim 2025/2026, Dewangga hanya tampil dalam sembilan pertandingan bersama Persib Bandung. Situasi itu membuat menit bermainnya sangat terbatas. Pada usia 24 tahun, Dewangga diyakini membutuhkan klub yang mampu memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Faktor tersebut membuka peluang kepindahannya pada bursa transfer mendatang.

Beberapa klub Liga 1 dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya, termasuk klub yang membutuhkan pemain bertahan muda berbakat. Robi Darwis juga disebut berpotensi meninggalkan Persib Bandung musim depan. Pemain asal Cianjur itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru dalam kariernya. Regulasi pemain U-23 yang kemungkinan dihapus musim depan membuat persaingan di skuad Persib semakin ketat.

Kondisi itu bisa memengaruhi peluang bermain Robi Darwis yang selama ini menjadi pemain rotasi. Dengan kepergian beberapa pemain kunci, Persib dipastikan akan melakukan perombakan besar-besaran. Manajemen klub sudah mulai bergerak untuk mencari pengganti yang tepat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bobotoh berharap tim kesayangan mereka tetap kompetitif di musim depan, baik di liga domestik maupun kompetisi Asia.

Namun, semua keputusan masih menunggu arahan dari pelatih baru yang akan ditunjuk. Spekulasi terus bergulir, dan hanya waktu yang akan menjawab bagaimana nasib Persib Bandung pasca era Bojan Hodak





