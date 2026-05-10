Pasca-Kapal Pesiar Hantavirus, Zulkifli Hasan Pasang Tangguh Tuntas Sampah Nasional

Artikel ini membahas tentang kapal pesiar MV Hondius yang tiba di Spanyol setelah diketahui memiliki wabah hantavirus. Selain itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memasang tenggat waktu dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional, kecelakaan beruntun di Padang, penggerebekan judi online internasional, dan tim SAR gabungan menemukan dua pendaki Gunung Dukono meninggal dunia akibat erupsi.

Kapal pesiar MV Hondius yang sebelumnya menjadi lokasi temuan wabah hantavirus tiba di lepas pantai Tenerife, Spanyol . Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memasang tenggat waktu dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional yang selama puluhan tahun tak kunjung teratasi.

Polisi menjelaskan kecelakaan beruntun yang terjadi pada Minggu di Padang melibatkan enam unit kendaraan. Sebanyak 320 orang warga negara asing terlibat kasus perjudian online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Tim SAR gabungan menemukan dua warga Singapura pendaki Gunung Dukono dalam kondisi meninggal dunia akibat erupsi





MV Hondius Berlabuh di Spanyol, Penanganan Darurat Terhadap Wabah HantavirusKapal pesiar MV Hondius yang sebelumnya menjadi lokasi terdeteksinya wabah Hantavirus kini telah tiba di lepas pantai Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol. Penyiar Spanyol RTVE melaporkan kedatangan kapal tersebut pada Minggu, di tengah proses penanganan darurat yang dilakukan otoritas setempat. Kapal diperkirakan merapat di wilayah Kepulauan Canary pada hari yang sama sebelum dilanjutkan dengan operasi pendaratan internasional yang telah disiapkan pemerintah Spanyol. Proses evakuasi penumpang dan sebagian awak kapal sudah mulai dilakukan sesaat sebelum kapal benar-benar bersandar. Operasi penyelamatan berlangsung di pelabuhan Granadilla, Tenerife, sekitar pukul 06.30 waktu setempat atau 12.30 WIB, ketika kapal mulai berlabuh secara resmi. Otoritas Spanyol memastikan seluruh prosedur dilakukan dengan pengawasan ketat mengingat adanya potensi penyebaran penyakit di dalam kapal. Kapal MV Hondius sebelumnya diketahui sedang dalam perjalanan dari Argentina menuju Cape Verde sebelum dilaporkan terjadi wabah Hantavirus di dalam kapal. Hantavirus merupakan kelompok virus yang menular ke manusia melalui kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Kedua kondisi tersebut dikenal memiliki risiko komplikasi yang tinggi bagi kesehatan manusia. World Health Organization telah mengonfirmasi sedikitnya tujuh kasus infeksi Hantavirus yang terjadi di kapal tersebut. Situasi ini membuat proses penanganan di kapal menjadi prioritas darurat, termasuk evakuasi cepat seluruh penumpang dan kru yang masih berada di dalam kapal. Otoritas Spanyol kini memfokuskan langkah pada operasi pendaratan internasional serta penanganan medis bagi seluruh individu yang terdampak. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan tidak terjadi penyebaran lanjutan selama penanganan berlangsung. Kasus di MV Hondius menjadi salah satu insiden kesehatan serius di sektor kapal pesiar dalam beberapa waktu terakhir.

