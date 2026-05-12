Pasaran Gedung Perkantoran Jakarta Mulai Bangkit di 2026, Apa Sinyal Pemulihan?

Setelah mengalami masa sulit dengan tingkat okupansi merogrei, pasar gedung perkantoran di Jakarta menunjukkan perbaikan yang signifikan di awal 2026. Pemilihan mainstrea di kawasan CBD dan pengaruh minimnya suplai baru menjadi faktor kunci peningkatan permintaan dan tingkat okupansi.

Setelah mengalami periode suram selama satu dekade terakhir, pasaran gedung perkantoran di Jakarta mulai menunjukkan sinyal pemulihan di awal tahun 2026. Fenomena perkantoran hantu yang kerap mengudangi pasar karena banyaknya ruang kantor kosong kini berubah seiring dengan dinamika suplean dan permintaan yang mulai menunjang pasar.

Menurut Head of Research JLL Indonesia James Taylor, tingkat okusasi gedung kantor, khususnya di kawasan pusat bisnis Jakarta (CBD), menunjukkan pergerakan yang positif. Dalam media briefing Jakarta Property Market Update di kuartal I-2026 yang diselenggarakan di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 12 Mei 2026, James menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, Jakarta mengalami penambahan sekitar satu juta meter persegi ruang kantor tipe Grade A. Namun, tingkat okupansi yang sempat mencapai 95% pada 2015 merindol di bawah 65% selama beberapa tahun.

Situasi ini mulai berbalik pada kuartal I-2026, di mana kondisi pasar perkantoran Jakarta menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Salah satu faktor yang mendorong dinamika ini adalah kurangnya suplai baru. JLL Indonesia memprediksi tidak akan ada tambahan gedung kantor baru hingga 2028, sehingga dengan tidak adanya pasokan tambahan, permintaan dari penyewa semakin meningkat.

Data menunjukkan bahwa permintaan ruang kantor di kawasan CBD mencapai sekitar 21.000 meter persegi pada kuartal pertama tahun ini, yang merupakan peningkatan dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, tren pemulihan juga mulai terlihat pada gedung tipe Grade B dan Grade C, bukan hanya pada tipe Grade A yang biasanya menjadi perhatian utama. Menyusul pemulihan di CBD, dinamika positif juga mulai dirasakan di kawasan non-CBD, meskipun perkembangannya lebih lambat.

Salah satu area non-CBD yang menjadi center tempingan penyewa adalah kawasan TB Simatupang. Dalam periode kuartal I-2026, penyerapan ruang kantor pada daerah ini mencapai sekitar 15.000 meter persegi, menggambarkan peningkatan yang signifikan—dua kali lipat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kondisi ini diungkapkan berhubungan dengan pilihan penyewa yang kembali memercayakan region ini untuk menghadapi periode pemulihan dari penurunan rates sipaan CBD.

James juga menambahkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, penyewa cenderung mencari nilai lebih di kawasan non-CBD ketika harga sewa di CBD murah dan banyaknya ruang kantor yang kosong. Namun, dengan pemulihan yang terjadi saat ini dan potensi naiknya biaya sewa, penyewa mulai melihat TB Simatupang sebagai alternatif untuk mendapatkan nilai harga yang lebih baik





